رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى القيروان ويعاين تقدم أشغال ترميم فسقية الأغالبة

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة إلى ولاية القيروان تزامنت مع الاحتفال بحلول رأس السنة الهجرية الجديدة.وتحول رئيس الجمهورية بالمناسبة إلى معلم فسقية الأغالبة للاطلاع على تقدم أشغال ترميم هذا الفضاء التاريخي والمحيط المباشر له.وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة رئيس الدولة لمختلف المشاريع ذات البعد الحضاري والتراثي، ولا سيما تلك الرامية إلى صيانة المعالم التاريخية والمحافظة على الموروث الثقافي الوطني.واطلع رئيس الجمهورية خلال الزيارة على نسق تقدم الأشغال الجارية بالفسقية، وهي مشروع كان قد أذن بانطلاقه في جويلية 2025، تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية وبالتعاون مع المعهد الوطني للتراث.ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل هذا المعلم التاريخي البارز وتحسين محيطه المباشر، بما يسهم في تثمين التراث العمراني والثقافي لمدينة القيروان وتعزيز جاذبيتها الحضارية والسياحية.