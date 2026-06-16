وزارة التربية تنطلق في توزيع مواضيع "النوفيام" على المندوبيات الجهوية

انطلقت، اليوم الثلاثاء، عمليات تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني (مناظرة "النوفيام") إلى المندوبيات الجهوية للتربية، استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 جوان الجاري، وفق ما أفادت به وزارة التربية.وترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175 ألفا و24 تلميذا أي ما يمثل 18 بالمائة من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة، فيما ترشح 5381 تلميذا لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لسنة 2026، وفق معطيات احصائية للوزارة.ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية 2026.