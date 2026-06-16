وزيرة الأسرة تؤدي زيارة عمل إلى ليبيا لتعزيز التعاون في مجالات الطفولة والحماية الاجتماعية

تؤدي وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، حاليا، زيارة عمل إلى ليبيا بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وفاء أبو بكر كيلاني.وقد عقدت الوزيرتان، بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في طرابلس، جلسة عمل بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، خُصصت لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالطفولة والمرأة وكبار السن، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في تحسين البرامج والخدمات الموجهة لهذه الفئات وتعزيز منظومات الحماية والرعاية الاجتماعية في البلدين.كما تناولت المباحثات أهمية دعم المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل ورفاهيته، وتكثيف التنسيق بين المؤسسات المختصة في تونس وليبيا، والاستفادة من التجارب المشتركة لتوفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال تضمن تمتعهم بحقوقهم الأساسية.وفي إطار الزيارة، أدت وزيرة الأسرة رفقة نظيرتها الليبية زيارة إلى دار رعاية الطفل بطرابلس، حيث اطلعتا على مختلف خدمات الرعاية والحماية المقدمة للأطفال، إلى جانب البرامج المعتمدة في مجال الإحاطة الشاملة بهذه الفئة. وأكدت أسماء الجابري بالمناسبة أهمية مواصلة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين بما يخدم قضايا الطفولة ويرسخ حقوق الأطفال.وتندرج هذه الزيارة في إطار مشاركة تونس في فعاليات الاحتفاء بيوم الطفل الأفريقي، التي تنظمها اللجنة الليبية العليا للطفولة بالتعاون مع اللجنة الأفريقية للخبراء المعنية بحقوق ورفاهية الطفل، تحت شعار: "ضمان الوصول الشامل إلى المياه والصرف الصحي والنظافة لكل طفل في أفريقيا".