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وزير الصحة يؤكد انخراط تونس في دعم الجهود الإفريقية في مواجهة إيبولا

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 19:07 قراءة: 0 د, 32 ث
      
شارك وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الثلاثاء، في اجتماع افتراضي رفيع المستوى خُصّص لمتابعة تطورات تفشي فيروس "إيبولا بونديبوجيو"، والتنسيق إقليميّا ودوليّا للحد من انتشاره.

وأكد وزير الصحة، خلال هذا الاجتماع، أن تونس منخرطة في المسؤولية التضامنية وسرعة التحرك، مع تسخير كلّ الخبرات والكفاءات الوطنية، مشدّدا على أهمية الترصد الوبائي والإنذار المبكر، وعلى ضرورة جاهزية المنظومات الصحية لمواجهة المخاطر الصحية العابرة للحدود، وفق بلاغ للوزارة.


وتندرج مشاركة وزير الصحة في هذا الاجتماع، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في إطار التزام تونس الثابت بدعم الأمن الصحي في إفريقيا، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الطوارئ الصحية، بما يساهم في تعزيز الجهود المشتركة للحد من انتشار الأوبئة وحماية الصحة العامة.
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