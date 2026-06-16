جامعة تونس المنار تجدّد البرامج التعليمية بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس

أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج، وسعيًا منها إلى تعزيز مواءمة عروضها التكوينية مع التطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل.وكشفت جامعة تونس المنار في بلاغ لها، أن هذا التحيين شمل مراجعة وتطوير البرامج الحالية بما يتيح إدماج مهارات جديدة مطلوبة في عدة مجالات حيوية، من أبرزها التمويل والمالية والبنوك والتأمين، والتجارة والتمويل الدولي، والمالية، والتسويق، والتصرف، والمحاسبة، وذكاء الأعمال.كما تم تدعيم العرض التكويني بإدراج أربعة مسارات جديدة صلب كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، تتمثل في الذكاء الاقتصادي والتقييم (الاقتصاد)، إدارة الموارد البشرية (علوم التصرف)، والتجارة الإلكترونية (اعلامية التصرّف).ويتميز الموسم الجامعي 2026 - 2027 بإطلاق برنامج جديد بعنوان "تحليلات الأعمال والاقتصاد"، وهو إجازة نموذجية تُدرّس بالكامل باللغة الإنجليزية، وموجّهة إلى الطلبة المتفوقين من حاملي شهادة البكالوريا، ومصممة وفق المعايير الأكاديمية الدولية، وذلك في إطار مواصلة تطوير العرض الأكاديمي.وأكدت جامعة تونس المنار وكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، من خلال هذه البرامج الجديدة، التزامهما بتكوين خريجين ذوي كفاءة عالية، قادرين على الابتكار ومؤهلين لمجابهة تحديات الاقتصاد وسوق الشغل على المستويين الوطني والدولي.