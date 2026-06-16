الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم الدورة الأولى لجائزة أفضل حالة سريرية 2026-2025 بصفاقس يوم 20 جوان 2026

تنظم الجمعية التونسية للطب الباطني بمدينة صفاقس الدورة الأولى لـ"جائزة أفضل حالة سريرية 2025-2026"، وذلك يوم السبت 20 جوان 2026.ويتضمن البرنامج العلمي مداخلات ومحاضرات متخصصة حول أمراض الحبيبومات الجهازية (Granulomatoses systémiques) الى جانب تنظيم مناظرة علمية حول موضوع "الساركويدوز الجهازي: هل يبقى وجود الحبيبوم ضروريا دائما للتشخيص؟".كما تشهد التظاهرة انعقاد الاجتماع الشهري للطب الباطني بمشاركة أقسام الطب الباطني بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس والمستشفى الجهوي بقفصة والمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.وأفاد المكتب التنفيذي للجمعية أنه سيتم، بالمناسبة، تتويج أفضل حالة سريرية مقدمة خلال الفترة 2025-2026.