فتح باب الترشح للماجستير المهني في الإدارة الريادية والتسويق للصناعات الثقافية والإبداعية

استجابةً للتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، الذي أصبحت فيه مجالات الابتكار والتسويق وإدارة المشاريع الثقافية وريادة الأعمال من أبرز روافع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تم منذ أربع سنوات إطلاق الماجستير المهني في الإدارة الريادية والتسويق للصناعات الثقافية والإبداعية (MEMICC).وأعلنت إدارة هذا الماجستير عن فتح باب الترشح للفوج الرابع للسنة الجامعية 2026-2027.ويُعد هذا البرنامج من المبادرات الأكاديمية الرائدة في تونس والمنطقة، حيث يقوم على شراكة جامعية متينة ضمن جامعة تونس تجمع بين المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس (ISBAT)، والمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس (ESSECT)، والمعهد العالي للموسيقى بتونس (ISMT)، والمعهد العالي لمهن التراث بتونس (ISMPT) وفق ما جاء في بلاغ اليوم .ويهدف هذا البرنامج، الذي يأتي في ظل التداخل المتزايد بين الثقافة والإبداع والإدارة والاقتصاد البرتقالي، إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على ابتكار المشاريع ذات القيمة الثقافية والفنية والاقتصادية والمجتمعية، والعمل على تطويرها وتسويقها وتثمينها وإدارتها وفق مقاربات مهنية معاصرة.ويستهدف هذا التكوين رواد الأعمال الثقافيين، وخريجي مؤسسات التعليم العالي، وأصحاب المشاريع الإبداعية، فضلاً عن المهنيين الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجالات الإدارة الثقافية، وتسويق الفنون والثقافة والاتصال، والعلامة الترابية (Territorial Branding)، والابتكار، وريادة الأعمال الإبداعية.وسيستفيد المترشحون المقبولون من مسار تكويني مهني متكامل يجمع بين الدروس الأكاديمية والورشات التطبيقية واللقاءات مع الخبراء ومرافقة المشاريع، إلى جانب الانغماس المباشر في واقع الصناعات الثقافية والإبداعية ومختلف تحدياتها وفرصها.ويتعين على الراغبين في الترشح تقديم طلباتهم في أجل أقصاه يوم 4 جويلية وذلك عن طريق البريد الإلكتروني عبر موقع المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس.أما بالنسبة إلى إيداع الملفات التكميلية الخاصة بالمهنيين وحاملي مشاريع الصناعات الثقافية والإبداعية فيكون بمكتب الضبط بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس في أجل أقصاه 29 جوان 2026.وسيقع نشر قائمة المترشحين المقبولين أولياً وجدول المقابلات عبر الموقع الرسمي للمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس، على أن تنطلق الدروس يوم 12 سبتمبر 2026.ويدعو القائمون على البرنامج جميع الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على شروط القبول وإجراءات الترشح عبر الموقع الرسمي للمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس.على العنوان التالي : https://essect.rnu.tn/fr