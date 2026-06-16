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ملتقى السرديات بمدنين في دورة جديدة عنوانها فنون العمارة في نماذج سردية من مدنين

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 22:08 قراءة: 1 د, 29 ث
      
تحت عنوان "فنون العمارة في نماذج سردية من مدنين " تنتظم الدورة الثاثية عشرة لملتقى السرديات بمدنين الذي دأبت على تنظيمه جمعية الرابطة القلمية بمدنين بهدف إثراء الحياة الثقافية بالجهة وتعميق التفكير في المستقبل التنموي للمنطقة من منطلق القلم والعلم وفق المنسق العلمي لهذه الدورة الهاشمي حسين.
وأضاف في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الدورة التي ستنتطلق يوم السبت 20 جوان اختارت ان تحتفي بمؤسسي جمعية الرابطة القلمية التي تعود الى سنة 2015 لتكون كتابات المؤسسين للرابطة منطلقا لقراءات نقدية من شباب باحثين في جامعاتنا التونسية وباحثين من الخارج وذلك عبر اربعة جلسات علمية تتوزع على يومي الملتقى السبت والاحد.


واشار الى ان هذه الكتابات سردية في جانب اول تتعلق بالملتقى وهي ذات عمارات مختلفة من عمارة الكتابة والتمثيل والتصوير في تجارب متنوعة ذاتية وغيرية وفي السرد الشعري واخرى في "الاركيولوجيا" حيث سيتم تقديم وقراءة كتاب" جولة في شواطئ ولاية مدنين" وكتاب "آخر الاغنيات على موانئ الرحيل" وكتاب " تاملات فايسبوكية "و"ولكنه حدث يا صفية"وكتاب "نقائش وزخارف جبل دمر " و"قصر مدنين الحضن الدافئ لورغمة" الى جانب رواية "رؤى" و رواية "المتهمون" و"ستون".

ومساهمة من الجمعية في التعريف بالحديقة الجيولوجية "الظاهر" التي تم إدراجها مؤخرا ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية العالمية لليونسكو سيتم تنظيم زيارة استطلاعية الى جبال طباقة التي تعود في تاريخها الجيولوجي الى ما يزيد عن 250 مليون سنة وذلك في جمع بين الجانب السياحي الثقافي والبيئي وبين الجانب الثقافي العلمي الاكاديمي والابداعي في محاولة تحرص عليها الرابطة لاعطاء تميز لهذا الموعد الثقافي الادبي والفكري ربطا بين مختلف قطاعات البحث العلمي ومجالات الاستثمار العملي في منطقة تميزت بجفاف مناخها مقابل ثراء عقولها وابداع اقلامها حسب ما بينه الدكتور حسين.


ومع تواتر سنوات تنظيمه اصبح ملتقى السرديات بمدنين موعد فكري وأدبي مميز يستقطب نخبة من المثقفين ومن الطلبة والباحثين وفضاء للنقاش وتبادل الآراء والافكار حول مسائل ابداعية مختلفة في مضامينها وتشترك في اهدافها.
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