جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تفتتح مشوارها بثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين

افتتحت العناصر التونسية مشوارها في منافسات جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى التي انطلقت اليوم بملعب ألعاب القوى برادس وتتواصل الى غاية 19 جوان الجاري بحصد ثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين.وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق وليد كتيلة في سباق الكراسي 100 م لفئة تي 52 وتي 34، وياسين القنيشي في منافسات دفع الجلة لفئة آف 36، ويسرى بن جمعة في رمي الرمح لفئة أف 34 وأف 33.أما الميداليتان الفضيتان فقد حملت توقيع أمير سلطان في منافسات دفع الجلة لفئة أف 11 ونضال الخليفي في سباق الكراسي 100 م لفئة تي 52 وتي 34.يذكر أنّ جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى تستقطب نحو 1200 مشارك من بينهم أكثر من 650 رياضيا يمثلون 64 دولة.