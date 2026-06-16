منوبة: تواصل موسم الحصاد بالمركب الفلاحي ببرج العامري ومساهمة هامة في انتاج الحبوب بالجهة

يواصل المركب الفلاحي ببرج العامري من ولاية منوبة، التابع لديوان الأراضي الدولية، حصاد المساحات التي خصّصها للزراعات الكبرى والتي تفوق الألف هكتار وذلك بالمساحة مرجع نظره وفي الضيعات المسترجعة التابعة له، وقد تجاوزت عملية الحصاد بالمركب 35 بالمائة، بعد تجاوز المساحات المحصودة 380 هكتارا، وانتهى حصاد مساحات السيلاج والشعير والقرط والفول المصري، وفق ما افاد به مدير المركب ماهر العياري صحفية "وات"،وتتوزع المساحات المزروعة بين 640 هكتارا من القمح الصلب واللين، و220 هكتارا من الحبوب الثانوية على غرار الشعير والتريتيكال والقصيبة، و200 هكتار من الفول المصري فضلا عن مساحات هامة تناهز ال 200 هكتار من الاعلاف وتحديدا من القرط، بإنتاج أكثر من 42 ألف "بالة قرط"، ونحو 990 طنا من السيلاج وهو نوع من الاعلاف التي تخزّن خضراء.ويخصص المركب سنويا، مساحة تفوق 800 هكتار للزراعات الكبرى، من جملة مساحته الممتدة على 1093 هكتارا، منها 300 هكتار منطقة سقوية عمومية، ولا يقتصر انتاجه على الحبوب والاعلاف والإنتاج الحيواني بل الإنتاج النباتي بمساحة نحو123 هكتارا من الزياتين وأكثر من 25 هكتارا من أشجار اللوز المنتجة.ويتم توجيه جزء كبير من الإنتاج إلى الخزن والتجفيف قصد تكوين مخزون استراتيجي، بما يعزّز استقرار منظومة الإنتاج الحيواني واستمرارية نشاط تربية الابقار والاغنام، الذي يعد نشاطا رئيسا في منظومة الإنتاج بالمركب ويحافظ على مردودية القطيع الذي يشمل 378 راس غنم، و150 راس بقر منهم 59 بقرة حلوب، وينعكس على انتاج الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء على مدار السنة.يشار الى ان المركب يستغل ثلاث ضيعات مسترجعة على مساحة 742 هكتارا، منها الضيعة المسترجعة للمشاتل الممتازة بالمهرين التي شهدت إعطاء إشارة انطلاق موسم الحصاد.