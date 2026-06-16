تراجع أسعار النفط بأكثر من 5%.. خام برنت ينزل دون 79 دولارا لأول مرة منذ مارس

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعا حادا خلال تعاملات اليوم، حيث هبط سعرإلى ما دونلأول مرة منذ، وسط تفاؤل الأسواق بانفراج التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال عودة الإمدادات النفطية إلى مستوياتها الطبيعية.وأظهرت بيانات التداول أن أسعار النفط فقدت ما بينمن قيمتها، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أوت بنسبةلتبلغبحلول الساعة 15:53 بتوقيت غرينيتش.كما تراجعت العقود الآجلة لخامتسليم جويلية بنسبةلتصل إلىويعزو محللون هذا التراجع القوي إلى التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، خاصة بعد الإعلان عن التوصل إلىتهدف إلى إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري، وهو ما عزز توقعات المستثمرين بزيادة المعروض النفطي وتراجع المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة.وكانت أسعار النفط قد سجلت أمس الاثنين انخفاضا بنحو، لتصل إلى أدنى مستوياتها عند التسوية منذ، عقب إعلان الرئيس الأمريكيالتوصل إلى اتفاق مع إيران، دون الكشف عن جميع تفاصيل مذكرة التفاهم.ويرى مراقبون أن الأسواق النفطية تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، خاصة ما يتعلق بإعادة فتحورفع القيود البحرية، لما لذلك من تأثير مباشر على حركة صادرات النفط العالمية وأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.ويأتي هذا التراجع بعد أسابيع من الارتفاعات التي غذتها المخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة وتأثيرها المحتمل على أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط في العالم.