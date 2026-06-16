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تراجع أسعار النفط بأكثر من 5%.. خام برنت ينزل دون 79 دولارا لأول مرة منذ مارس

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 19:02 قراءة: 1 د, 13 ث
      
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعا حادا خلال تعاملات اليوم، حيث هبط سعر خام برنت إلى ما دون 79 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 3 مارس 2026، وسط تفاؤل الأسواق بانفراج التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واحتمال عودة الإمدادات النفطية إلى مستوياتها الطبيعية.

وأظهرت بيانات التداول أن أسعار النفط فقدت ما بين 5 و6 بالمائة من قيمتها، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أوت بنسبة 5.04 بالمائة لتبلغ 78.97 دولارا للبرميل بحلول الساعة 15:53 بتوقيت غرينيتش.


كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم جويلية بنسبة 5.78 بالمائة لتصل إلى 76.08 دولارا للبرميل.


ويعزو محللون هذا التراجع القوي إلى التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، خاصة بعد الإعلان عن التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب ورفع الحصار البحري، وهو ما عزز توقعات المستثمرين بزيادة المعروض النفطي وتراجع المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة.

وكانت أسعار النفط قد سجلت أمس الاثنين انخفاضا بنحو 5 بالمائة، لتصل إلى أدنى مستوياتها عند التسوية منذ 4 مارس 2026، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران، دون الكشف عن جميع تفاصيل مذكرة التفاهم.

ويرى مراقبون أن الأسواق النفطية تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني، خاصة ما يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز ورفع القيود البحرية، لما لذلك من تأثير مباشر على حركة صادرات النفط العالمية وأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التراجع بعد أسابيع من الارتفاعات التي غذتها المخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة وتأثيرها المحتمل على أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة النفط في العالم.
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