سليانة: الأمطار تتسبب في أضرار بعدد من المنشآت والمسالك الفلاحيّة والطرقات بمعتمدية الكريب

تسبّبت الأمطار التي شهدتها معتمدية الكريب من ولاية سليانة، أمس الاثنين، في أضرار مختلف شملت سقوط أجزاء من السورين الأمامي والخلفي للمكتبة العمومية، وجزء من سور المحكمة الابتدائية، وجزء من منتزه خاص، فضلا عن تضرّر عدد من المسالك الفلاحية والطرقات، وفق عضو المجلس الجهوي بسليانة فاضل الشنوفي.وأكّد الشنوفي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الأمطار والتي بلغت 91 مم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، لم تسفر عن أي خسائر بشرية، مشيرا إلى أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لشفط المياه بعدد من المنازل بكل من حي الاستقلال وحي الجامع وساحة المدرسة الإعدادية بالكريب.وذكر أن أعضاء اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها و تنظيم النجدة أدّت مساء أمس زيارة ميدانية لمعتمدية الكريب لمعاينة الأضرار التي تسببت فيها الأمطار.