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"باكو موتورز" تحصل على شهادة المطابقة الأوروبية كأول مصنع تونسي للسيّارات الكهربائية

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 18:49 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تحصلت الشركة التونسية الناشئة "باكو موتورز" على شهادة المطابقة الأوروبية ECE (اللجنة الإقتصادية لأوروبا)، لتصبح بذلك أول مصنّع تونسي للسيّارات الكهربائية ينال هذا الإعتراف الدولي.



وتؤكد هذه المطابقة، وفق ما أفادت به الشركة، امتثال سيّارات العلامة التجارية، للمواصفات الدولية الأكثر صرامة في مجالات السلامة والجودة والأداء.



وتمنح شهادة المطابقة الأوروبية ECE وفق لوائح لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأوروبا، وهي تثبت مطابقة السيارات لمتطلبات تقنية موحدة تتعلق بالسلامة والأداء.


كما أن هذه الشهادة معترف بها من قبل الدول الموقعة على إتفاقية لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأوروبا 1958، وتعد ميزة مهمّة لتصدير السيّرات ودخولها إلى العديد من الأسواق العالمية، وخاصة الأسواق الأوروبية.


يشار إلى أن شركة "باكو موتورز" أسسها المهندس التونسي بوبكر سيالة، وهي متخصصة في تصميم وتصنيع السيّارات الكهربائية الخفيفة.


وقد عرفت الشركة الناشئة سنة 2021 من خلال إطلاق أول سيّارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية تم تطويرها بكفاءات تونسية.


وتتمتع باكو موتورز حاليا بطاقة إنتاج سنوية تقدر بحوالي 300 سيّارة، وتهدف إلى المساهمة في تطوير تنقل مستديم وسهل الوصول في تونس وعلى المستوى الدولي.
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