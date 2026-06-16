العميد حسام الدين الجبابلي: رحلات العودة الطوعية لأفارقة جنوب الصحراء مستمرة وارتفاع عدد المنتفعين بالبرنامج إلى 5 آلاف

قامت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، بتأمين عملية العودة الطوعية لـ91 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث غادر 22 منهم فجرا عبر مطار تونس قرطاج الدولي، فيما تتواصل تباعا مغادرة الـ69 الآخرين وفق توقيت رحلاتهم المبرمجة على كامل النهار.وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، أنه بالتوازي مع عمليات الترحيل هذه، تجري عملية نقل ما لا يقل عن 200 شخص من نقطة التجميع "كلم صفر" (لاك زيرو) نحو مخيم "كلم 21" بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك عبر ثلاث حافلات مخصصة للغرض.وأشار العميد الجبابلي إلى أن عمليات التجميع والتحويل إلى ولاية صفاقس تتم بنسق يتراوح بين رحلتين إلى 4 رحلات أسبوعيا، بناء على قائمة الراغبين في الانخراط في برنامج العودة الطوعية، سواء عبر التسجيل عن طريق الرقم الأخضر أو خلال حملات التحسيس الميدانية التي تنظمها الفرق المختصة بالحرس الوطني بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي في مختلف ولايات الجمهورية.وأضاف المتحدث أن شبكة نقاط تجميع المهاجرين توسعت لتشمل أربع نقاط رئيسية، بعد إحداث مراكز جديدة في ولايات نابل وسوسة وصفاقس، حيث يتم تأمين نقل المعنيين مباشرة إلى مخيم العودة الطوعية، الذي يعد مقرا وقتيا لإيواء المهاجرين إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية والقنصلية لعودتهم إلى بلدانهم الأصلية.وحول آجال الترحيل، أوضح العميد الجبابلي أن العملية تتم بصفة حثيثة، حيث لا تتجاوز 72 ساعة لحاملي جوازات السفر، في حين تتراوح المدة بالنسبة لبقية الحالات بين أسبوع وعشرة أيام، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة الحدود والأجانب.واعتبر الناطق الرسمي أن برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته وزارة الداخلية أثبت نجاعته، حيث بلغ عدد المنتفعين به 5 آلاف شخص منذ إرساء مخيم "كلم 21" في جويلية 2025، مبينا أن المخيم يضم حاليا ألف شخص في انتظار استكمال إجراءات مغادرتهم البلاد. كما أشار إلى دور المنظمة الدولية للهجرة التي أمنت بدورها عودة 27 ألف شخص خلال السنوات الثلاث الأخيرة.وقال العميد حسام الدين الجبابلي إن "تونس تبرهن مجددا على قدرتها في التعامل مع ملف المهاجرين وفق مقاربة متكاملة (إنسانية، أمنية، قضائية، واجتماعية)، تحظى بالمتابعة المستمرة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وتشرف عليها وزارة الداخلية بوصفها الجهة صاحبة المبادرة في مختلف مراحل البرنامج، بدءا من التحسيس والتجميع والتحويل، وصولا إلى المغادرة النهائية.