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Babnet   Latest update 17:39 Tunis

سحب مبالغ الحوالات بالنسبة لاصحاب البطاقة الاجتماعية

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 16:15 قراءة: 0 د, 14 ث
      
بامكان اصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للاوراق المالية البريدية والبنكية، بداية من اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026.

واشار البريد التونسي،في بلاغ صادر عنه الثلاثاء، ان عملية السحب ستكون متاحة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال.
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