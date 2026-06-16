سحب مبالغ الحوالات بالنسبة لاصحاب البطاقة الاجتماعية

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بامكان اصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للاوراق المالية البريدية والبنكية، بداية من اليوم الثلاثاء 16 جوان 2026.



واشار البريد التونسي،في بلاغ صادر عنه الثلاثاء، ان عملية السحب ستكون متاحة انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال.