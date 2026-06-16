الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأردن والنمسا في كأس العالم 2026
يترقب الشارع الرياضي الأردني موعد الظهور التاريخي الأول لـالمنتخب الأردني في نهائيات كأس العالم 2026، عندما يواجه منتخب النمسا ضمن الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة العاشرة.
ويخوض منتخب "النشامى" أول مشاركة له في تاريخ المونديال ضمن مجموعة قوية تضم إلى جانب النمسا كلا من الأرجنتين، حاملة اللقب، والجزائر، في واحدة من أكثر مجموعات البطولة إثارة.
ويعول المنتخب الأردني على مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم مهاجم رين الفرنسي موسى التعمري الذي سجل سبعة أهداف خلال التصفيات، إلى جانب يزن العرب وعلي علوان، أملا في تحقيق نتيجة إيجابية في أول ظهور عالمي.
في المقابل، يدخل منتخب النمسا المباراة وسط استقرار فني بقيادة المدرب الألماني رالف رانغنيك، معتمدا على خبرة عدد من لاعبيه البارزين، على غرار دافيد ألابا ومارسيل سابيتسر وماركو أرناوتوفيتش وكونراد لايمر.
موعد مباراة الأردن والنمساتقام المباراة يوم الأربعاء 17 جوان 2026، وتنطلق في التوقيتات التالية:
* 05:00 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب
* 07:00 صباحا بتوقيت الأردن والسعودية وقطر
* 08:00 صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
القنوات الناقلة لمباراة الأردن والنمساستنقل المباراة مباشرة عبر قنوات:
* beIN SPORTS MAX 2
* beIN SPORTS MAX 4
* beIN 4K HDR
ويسعى المنتخب الأردني إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي بتحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة مونديالية له، بينما يطمح المنتخب النمساوي إلى استغلال خبرته الدولية لتحقيق بداية قوية في سباق التأهل إلى الدور المقبل.
ويخوض منتخب "النشامى" أول مشاركة له في تاريخ المونديال ضمن مجموعة قوية تضم إلى جانب النمسا كلا من الأرجنتين، حاملة اللقب، والجزائر، في واحدة من أكثر مجموعات البطولة إثارة.
ويعول المنتخب الأردني على مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم مهاجم رين الفرنسي موسى التعمري الذي سجل سبعة أهداف خلال التصفيات، إلى جانب يزن العرب وعلي علوان، أملا في تحقيق نتيجة إيجابية في أول ظهور عالمي.
في المقابل، يدخل منتخب النمسا المباراة وسط استقرار فني بقيادة المدرب الألماني رالف رانغنيك، معتمدا على خبرة عدد من لاعبيه البارزين، على غرار دافيد ألابا ومارسيل سابيتسر وماركو أرناوتوفيتش وكونراد لايمر.
موعد مباراة الأردن والنمساتقام المباراة يوم الأربعاء 17 جوان 2026، وتنطلق في التوقيتات التالية:
* 05:00 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب
* 07:00 صباحا بتوقيت الأردن والسعودية وقطر
* 08:00 صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
القنوات الناقلة لمباراة الأردن والنمساستنقل المباراة مباشرة عبر قنوات:
* beIN SPORTS MAX 2
* beIN SPORTS MAX 4
* beIN 4K HDR
ويسعى المنتخب الأردني إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي بتحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة مونديالية له، بينما يطمح المنتخب النمساوي إلى استغلال خبرته الدولية لتحقيق بداية قوية في سباق التأهل إلى الدور المقبل.
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