الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأردن والنمسا في كأس العالم 2026

موعد مباراة الأردن والنمسا



القنوات الناقلة لمباراة الأردن والنمسا



يترقب الشارع الرياضي الأردني موعد الظهور التاريخي الأول لـفي نهائيات، عندما يواجهضمن الجولة الافتتاحية من منافساتويخوض منتخبأول مشاركة له في تاريخ المونديال ضمن مجموعة قوية تضم إلى جانب النمسا كلا من، حاملة اللقب، و، في واحدة من أكثر مجموعات البطولة إثارة.ويعول المنتخب الأردني على مجموعة من أبرز نجومه، يتقدمهم مهاجمالذي سجل سبعة أهداف خلال التصفيات، إلى جانب، أملا في تحقيق نتيجة إيجابية في أول ظهور عالمي.في المقابل، يدخلالمباراة وسط استقرار فني بقيادة المدرب الألماني، معتمدا على خبرة عدد من لاعبيه البارزين، على غرارتقام المباراة يوم، وتنطلق في التوقيتات التالية:بتوقيت تونس والجزائر والمغرببتوقيت الأردن والسعودية وقطربتوقيت الإمارات العربية المتحدةستنقل المباراة مباشرة عبر قنوات:ويسعى المنتخب الأردني إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي بتحقيق نتيجة إيجابية في أول مباراة مونديالية له، بينما يطمح المنتخب النمساوي إلى استغلال خبرته الدولية لتحقيق بداية قوية في سباق التأهل إلى الدور المقبل.