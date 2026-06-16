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بنزرت: تشديد تفعيل إجراءات الرقابة وتنظيم الانتصاب الموسمي بمختلف شواطئ الجهة

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 22:22 قراءة: 1 د, 37 ث
      
أكد والي بنزرت سالم بن يعقوب، خلال زيارة عمل أداها اليوم الثلاثاء إلى منطقة رفراف بمعتمدية راس الجبل، على تفعيل مختلف الاجراءات الرقابية والزجرية وتنظيم الانتصاب الموسمي بمختلف شواطئ الجهة.

كما جدد الإشارة في نفس السياق، إلى أن الانتصاب الموسمي على الشاطئ هو الاستثناء، ولايجب التسامح مع كل من لا يتقيد بالمساحة المرخص له فيها او يعمد الى الانتصاب دون ترخيص قانوني، وان الأولوية تبقى لعموم المواطنين المصطافين وللفضاءات العمومية المجانية سواء بشاطئ رفراف او بقية المناطق والفضاءات الشاطئية بكامل معتمديات الولاية، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لولاية بنزرت.


وبين الوالي خلال لقاءات مع عدد من الأهالي والمتساكنين وزوار المنطقة، انه تم تفعيل دور مختلف الأجهزة الرقابية خلال كامل الموسم الصيفي والسياحي للتصدي لكل الخروقات والتجاوزات التي قد تطرأ، ودعا النسيج المنظماتي والمجتمعي والإعلامي لمعاضدة مجهود الهياكل الرسمية في المجال من خلال العمل التوعوي والتحسيسي للجميع.


ومن جانبه، أشار المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لمهدي بن الحاج، أن للمواطن الاولوية في الاستجمام والتمتع طيلة الموسم بعيدا عن كل مظاهر الاستغلال والتعدي على حقوقه، حيث تم للغرض التنسيق مع مختلف مصالح وزارة الداخلية والولاة لتفعيل هذه الاستراتيجية ميدانيا.

وأضاف ان الوكالة ستتولى قريبا إتمام الصفقة الاطارية الثلاثية لسنوات 2026/2027/2028 لتنظيف الشواطئ بمختلف جهات البلاد وغيرها من البرامج والمشاريع الهامة في المجال، الى جانب تفعيل اعمال لجنة اسناد التراخيص القانونية دوريا.

كما اطلع والي بنزرت خلال الزيارة رفقة الكاتب العام للولاية والمدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والحضور من سلط محلية وبلدية وفنية وامنية، على آخر الإجراءات والتدابير الفنية الخاصة بإتمام مشروع إعادة تهيئة حاجز الحماية الحجري بكورنيش رفراف المقدرة تكلفته المالية الاجمالية ب2.1 مليون دينار، واكد على تسريع انجاز مجمل العناصر الفنية المتبقية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بتثمين المنجز من اشغال والحفاظ عليها ولاسيما منها الفسحة الشاطئية وغيرها.

ومن ابرز مكونات مشروع إعادة تهيئة حاجز الحماية الحجري برفراف وإزالة المواد الحجرية المتواجدة واستعمالها كنواة للمنشاة البحرية ووضع طبقات جديدة من الحجارة للحماية، علاوة على إنجاز 6 مدارج حجرية جديدة مؤدية للبحر وتهيئة الرصيف المحاذي لحاجز الحماية الحجري.
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