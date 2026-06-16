نابل: انطلاق مهرجان مسرح المختبرات في دورته الخامسة تحت شعار "المسرح والفضاءات البديلة"

انطلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بدار الثقافة حسن الزقلي بقربة من ولاية نابل فعاليات اليوم الأول من مهرجان مسرح المختبرات الذي ينتظم في دورته الخامسة أيام 16 و17 و18 و19 جوان الجاري تحت شعار "المسرح والفضاءات البديلة"وتتضمن هذه التظاهرة التي تنتظم بالشراكة بين مؤسسة دار الثقافة حسن الزقلي قربة ومركز الفنون الدرامية والركحية بنابل تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل، جملة من التربصات والعروض المسرحية، بالإضافة الى اتاحة الفرصة للتعارف بين مختلف شباب المختبرات المشاركة في هذ المهرجان المخصص للمختبرات المسرحية بمؤسسات العمل الثقافيوقد تم اختيار عرض روضة العشاق للفنان معز العاشوري في افتتاح هذه الدورة التي تستهدف 32 شابا متكونا بالورشات من 7 مؤسسات للتكوين المسرحي وهي مراكز الفنون الدرامية والركحية بنابل وصفاقس وزغوان وباجة وفضاء المسرح الصغير الخاص بمدنين وفضاء أرتو الخاص بمدنين ومختبر البحث بقربةوأوضحت مديرة دار الثقافة "حسن الزقلي" بقربة زهرة سليمان، في تصريح لـ /وات/، أن هذه الدورة تتضمن عدة ورشات تدريبية وتكوينية تتمثل في أربعة مختبرات وهي مختبر الاخراج بالفضاءات البلدية مع الممثل والمخرج حسام الساحلي ومختبر الخطاب الجسدي للممثل مع الأستاذ معز حمزة ومختبر الصوت وإيقاعية الخطاب مع الفنان الاوبرالي منتصر بزاز ومختبر السينوغرافيا الرقمية مع الأستاذ عبد الكريم ضيف الله، ​مشيرة الى ان دار الثقافة ستحتضن ورشات المختبرات الأربعة في حين سيتم عرض نتاج هذه المختبرات في مقهى "سيدي معاوية" بقربةومن جهته، أبرز مؤطر ورشة الإخراج بمهرجان مسرح المختبرات حسام الساحلي، ان ​المختبرات هي فكرة تخرج عن السائد باعتبار انها مختبرات للبحث في كل ما يخص الممثل أو المسرحي في مرحلة انتقالية بين الهواية والاحتراف لاسيما وانه يستهدف مجموعة من الشباب التابعين لمراكز الفنون الدرامية والركحية وبعض المراكز الخاصة، مؤكدا على أهمية هذا المهرجان للبحث في المسألة المسرحية في لقاء تشاركي وتفاعليوأضاف ان الاختيار خلال هذه الدورة يرتكز على الاشتغال على الفضاء البديل والخروج من الفضاءات الكلاسيكية كعلبة للمسرح الضيق والبحث عن الجمهور في الفضاء الخاص به وتقديم مادة مسرحية في فضاءات مختلفة والتي تتميز بتقنيات وتدريبات خاصة باعتبار أنه يرتكز على اللعب في فضاءات غير مهيئة للمسرح وتهيئتها لتصبح قابلة للفرجة المسرحيةومن جهته، أفاد المدير الفني لمهرجان مسرح المختبرات منجي اللملومي أن شعار الدورة الخامسة للمهرجان "المسرح بالفضاءات البديلة" في مختلف أبعاده في علاقة الممثل بالإيقاع والسينوغرافيا وتشكيل الفضاء غير المسرحي، مبينا ان الاشتغال على مفهوم الفضاء البديل يمكن أن يكون بديلا للمشكل الذي يعاني منه القطاع في تونس وهو إعادة بناء او ترميم الفضاءات الثقافية (دور الثقافة، مسرح هواء طلق)وتحدث عن مسرح المختبرات كتجربة جديدة في تونس بهدف أن يصبح الممثل هو الباحث الذي يفكر في جزئيات العمل المسرحي، مؤكدا السعي إلى تأسيس مختبرات مسرحية في كل جهة من ولايات الجمهورية وتعميم تجربة المختبر والبحث في المسرح وإنتاج ممثل باحث لا ممثل منفذ