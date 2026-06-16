كأس العالم 2026: فرنسا تثأر من السنغال وتستهل مشوارها بثلاثية
فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الثلاثاء في المباراة التي جمعت بينهما، في الجولة الأولى، لبطولة كأس العالم، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.
سجل الأهداف مبابي هدفين وباركولا، في حين أحرز هدف السنغال مباي.
هذه هي المرة الثانية تاريخيا، التي يلتقي فيها الفريقان، حيث فازت السنغال في افتتاح مونديال 2002 من قبل.
سجل الأهداف مبابي هدفين وباركولا، في حين أحرز هدف السنغال مباي.
هذه هي المرة الثانية تاريخيا، التي يلتقي فيها الفريقان، حيث فازت السنغال في افتتاح مونديال 2002 من قبل.
تصويبة قوية ورائعة من كيليان مبابي من مسافة بعيدة تستقر في شباك السنغال وتضيف الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي 🇫🇷🚀🥅#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/2nVcG4lT1O— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 16, 2026
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