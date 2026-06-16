كأس العالم 2026: فرنسا تثأر من السنغال وتستهل مشوارها بثلاثية

فاز منتخب فرنسا على نظيره السنغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الثلاثاء في المباراة التي جمعت بينهما، في الجولة الأولى، لبطولة كأس العالم، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.سجل الأهداف مبابي هدفين وباركولا، في حين أحرز هدف السنغال مباي.هذه هي المرة الثانية تاريخيا، التي يلتقي فيها الفريقان، حيث فازت السنغال في افتتاح مونديال 2002 من قبل.