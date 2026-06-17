هيرفي رونار : "أوصيت اللاعبين بتجاوز هزيمة السويد وبحتمية تقديم مردود مشرف امام اليابان"

أكد هيرفي رونار المدرب الجديد للمنتخب التونسي لكرة القدم انه اوصى اللاعبين بحتمية طي هزيمة مباراة السويد والتركيزعلى لقاء اليابان يوم الاحد القادم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لنهائيات كاس العالم 2026 وذلك من اجل تقديم اداء مشرف.وقال رونار، الذي تم تعيينه فجر الثلاثاء للاشراف على العارضة الفنية للمنتخب التونسي بعد الاستغناء على المدرب صبري اللموشي، في نقطة اعلامية فجر الاربعاء سبقت الحصة التدريبية لنسور قرطاج، "لم اتردد في قبول عرض تدريب المنتخب التونسي حال التواصل معي في الغرض، وهو عرض أسعدني كثيرا، وقد تحدثت مع اللاعبين حال وصولي الى مقر الإقامة بمدينة مونتيري المكسيكية ودعوتهم الى نسيان الهزيمة ضد السويد ورفع الرأس، من اجل تمثيل الراية التونسية أحسن تمثيل في مباراة اليابان من خلال التركيز على اللقاء المرتقب وتقديم مردود مشرف".وتابع المدرب السابق للمنتخب السعودي بالقول "ان مباراة اليابان ستكون صعبة للغاية بالنظر الى قوة المنافس، حيث سبق لي مواجهته في عديد المناسبات، وهو منتخب متكامل حقق نتائج طيبة في التصفيات، ويتعين حسن الاستعداد للموعد المرتقب".وأضاف الفني الفرنسي ان "الهزيمة ضد السويد في مستهل المشاركة التونسية في المونديال كانت قاسية، وكانت من تداعياتها تغيير الجهاز الفني للمنتخب التونسي، وأعي جيدا ما عاشه المدرب صبري اللموشي في تجربة كنت قد مررت بها سابقا، كما أن هناك حالة من الحزن لدى اللاعبين جراء تلك الهزيمة".واستدرك هيرفي رونار بالقول ان "الأجواء صلب المنتخب التونسي تلوح جيدة، وهذا ما سيساعدنا على حسن التحضير للقاء اليابان، ولابد من التضامن بين اللاعبين - هذه السمة التي كانت غائبة في المباراة الأخيرة - وذلك حتى نتمكن من مواجهة هذا المنتخب القوي والسريع والظهور بوجه يرتقي الى مستوى الانتظارات".وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد قررت فجر امس الثلاثاء إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الناخب الوطني صبري اللموشي وتعيين هيرفي رونار خلفا له للإشراف على المنتخب التونسي في بقية مشواره ضمن نهائيات كأس العالم 2026 المقامة بكندا والولايات المتحدة والمكسيك من 11 جوان إلى 19 جويلية.كما شمل القرار أيضا إنهاء مهام كامل الجهاز الفني المساعد الذي اصطحبه صبري اللموشي بما في ذلك المدرب المساعد ومدرب حراس المرمى والمعد البدني ومحلل الأداء مقابل الإبقاء على وهبي الخزري.وسيباشر رينارد مهامه رسميا على رأس الإطار الفني للمنتخب التونسي بداية من يوم الثلاثاء بمساعدة فريق عمل يضم مدربا لحراس المرمى ومحللا للأداء من اختياره. كما ستشمل التركيبة الجديدة للجهاز الفني منذر الكبير بصفته مديرا فنيا للجامعة التونسية لكرة القدم إلى جانب مدرب مساعد تونسي مع إمكانية الاستعانة أيضا بمدرب مساعد فرنسي آخر فضلا عن أنس قازوز في خطة معد بدني.يذكر أن قرار إنهاء التعاقد مع اللموشي جاء في أعقاب الخسارة الثقيلة التي تكبدها المنتخب التونسي أمام نظيره السويدي بنتيجة 1-5 فجر الاثنين بمونتيري في افتتاح مشواره بالمونديال وذلك بعد أيام قليلة من هزيمة ودية عريضة أخرى أمام المنتخب البلجيكي بخماسية نظيفة في بروكسيل.ويلاقي المنتخب التونسي في مباراته الثانية بالمونديال اليابان يوم 21 جوان على الساعة الخامسة صباحا بتوقيت تونس قبل ان يختتم سلسلة لقاءاته في الدور الأول بمواجهة هولندا يوم 26 جوان على الساعة منتصف الليل.ويمتلك هيرفي رونار سجلا تدريبيا حافلا على الصعيد الدولي، إذ سبق له قيادة منتخبي زامبيا وكوت ديفوار إلى التتويج بكأس أمم إفريقيا سنتي 2012 و2015 على التوالي فضلا عن تدريب منتخبي المغرب والسعودية.كما خاض تجربة مع المنتخب الفرنسي للسيدات الذي قاده إلى بلوغ الدور النهائي لدوري الأمم الأوروبية سنة 2024.وعلى مستوى الأندية، تولى رينارد تدريب عدة فرق من أبرزها ليل وسوشو في فرنسا واتحاد العاصمة الجزائري.