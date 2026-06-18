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تطاوين: يوم تحسيسي جهوي حول التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ الى التمويل

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 09:50 قراءة: 1 د, 4 ث
      
نظم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري امس الاربعاء بالمركب الثقافي بتطاوين يوما تحسيسيا حول التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل

وياتي تنظيم هذا اليوم التحسيسي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الشراكة بين الاتحاد التونسي للفلاحة، والمنظمة الدولية لقانون التنمية الهادف إلى العمل على تجاوز الصعوبات التي تعيق الفلاحين للقيام بعمليات التهيئة العقارية لأراضيهم الفلاحية ،والمساهمة في دفع فرص التمويل لمشاريعهم

و تمّ خلال هذا اليوم التحسيسي تقديم عدد من المداخلات استعرضت المكونات الأساسية للمشروع وأهدافه وبرنامجه التنفيذي،فضلا عن تقديم جملة من التوضيحات حول سبل الاستفادة من آليات التمويل ودورها في دعم الاستثمار وتطوير المشاريع الفلاحية ،بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة
واكد والي تطاوين أمير القابسي لدى إشرافه على فعاليات هذه التظاهرة ،أنّه بتنفيذ هذا المشروع يفتح المجال أمام الفلاحين والمستثمرين للانتفاع بالحوافز، والحصول على المنح والتشجيعات التي ترصد للغرض
واضاف انها تعد خطوة أولى نحو فلاحة عصرية ومتطورة توفر مواطن رزق لأبناء الجهة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي المنشود،وتثبيت منوال اقتصادي متين

يشار الى أنّ هذا اليوم يندرج ضمن سلسلة من الحملات التحسيسية الموجهة للفلاحين في عدد من ولايات الجمهورية، و في إطار رؤية إستراتيجية للإحاطة بهم وإحكام تأطيرهم ومزيد تطوير أنشطتهم، بما يساعدهم على تحسين مردودية مستغلاتهم ويعزز قدراتهم على الاستفادة من المخزون العقاري و الموارد المالية المتوفرة من خلال منظومة التمويل المتاحة تيسيرا لسبل انخراط الفلاحين فيها.
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