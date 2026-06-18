ولاية تطاوين :جلسة عمل حول قطاع سيارات الأجرة لواج
انعقدت مساء الأربعاء بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل حول قطاع سيارات الأجرة لواج ،وسبل تطويره، وذلك تحت إشراف والي تطاوين ، أمير القابسي
وتناولت الجلسة مشاغل المهنيين ،وبعض الإشكاليات والصعوبات التي تعترضهم والمتعلقة بالأساس بالآليات المثلى لتحسين ظروف العمل والحلول الممكنة لذلك، بما يخدم المواطن وييسّرتنقلاته لقضاء شؤونه في أفضل الظروف
من جهته، أشاررئيس الغرفة الجهوية لسيارات الأجرة لواج الى المجهودات المبذولة من طرف السلط الجهوية في متابعة وضعية محطة النقل البري بتطاوين ،وتنسيقها الحيني مع الجهات المركزية المعنية في هذا الخصوص
ولفت الى الحرص على إتمام عمليات تعهّد وصيانة المحطة، و توفير تجهيزات وغير ذلك في أقرب الآجال ،بما يضمن تقديم خدمات للمواطنين في مستوى تطلعاتهم وانتظاراتهم
حضر الجلسة بالخصوص، رئيس المجلس الجهوي ،وممثل الإدارة الجهوية للنقل، ورئيس الغرفة الجهوية لسيارات الأجرة لواج ونائبه، الى جانب عدد من مهنيي القطاع، ورئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة والمالية
وتناولت الجلسة مشاغل المهنيين ،وبعض الإشكاليات والصعوبات التي تعترضهم والمتعلقة بالأساس بالآليات المثلى لتحسين ظروف العمل والحلول الممكنة لذلك، بما يخدم المواطن وييسّرتنقلاته لقضاء شؤونه في أفضل الظروف
من جهته، أشاررئيس الغرفة الجهوية لسيارات الأجرة لواج الى المجهودات المبذولة من طرف السلط الجهوية في متابعة وضعية محطة النقل البري بتطاوين ،وتنسيقها الحيني مع الجهات المركزية المعنية في هذا الخصوص
ولفت الى الحرص على إتمام عمليات تعهّد وصيانة المحطة، و توفير تجهيزات وغير ذلك في أقرب الآجال ،بما يضمن تقديم خدمات للمواطنين في مستوى تطلعاتهم وانتظاراتهم
حضر الجلسة بالخصوص، رئيس المجلس الجهوي ،وممثل الإدارة الجهوية للنقل، ورئيس الغرفة الجهوية لسيارات الأجرة لواج ونائبه، الى جانب عدد من مهنيي القطاع، ورئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة والمالية
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