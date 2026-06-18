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قابس:عملية بيضاء ب"الخبيات "بالحامة الغربية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 11:43 قراءة: 0 د, 31 ث
      
نظمت الادارة الجهوية للحماية المدنية بقابس يوم الأربعاء عملية بيضاء ب"الخبيات "بالحامة الغربية،وذلك تحت إشراف والي الجهة، رضوان نصيبي
وتمثلت هذه العملية البيضاء في اشتعال حريق بهذه الواحة استدعى لإخماده التدخل السريع ،والاستعانة في ذلك بالتجهيزات والمعدات الموضوعة على ذمة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة
وتندرج هذه العملية البيضاء التي واكبها العديد من أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة ،ومن الاطارات المحلية في اطار إحكام الاستعداد لمجابهة الحرائق التي يمكن أن تحدث بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كما تأتي هذه العملية تجسيما للتوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأخير للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة في الجانب المتعلق منها بتنظيم عمليات بيضاء مشتركة
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