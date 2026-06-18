قطب مكافحة الارهاب يفتح تحقيقا ضد ثلاثين شخصا في علاقة بشبكتين دوليتين للمخدرات وتبييض الأموال

تحقيقات استمرت أكثر من سنة



مخطط للتوسع في شمال إفريقيا



محجوزات هامة



قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، فتح بحث تحقيقي ضدتم إيقافهم على خلفية الكشف عن شبكتين إجراميتين خطيرتين مرتبطتين بمنظمتي "مافيا" دوليتين تنشطان في عدد من الدول الأوروبية وتورطتا في أنشطة إجرامية متعددة، من بينها الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والاتجار بالبشر والقتل المأجور والابتزاز.وتأتي هذه التطورات إثر تحقيقات وأعمال استخباراتية معقدة باشرتها الإدارة العامة للمصالح المختصة بوزارة الداخلية على امتداد أكثر من عام، مكنت من تفكيك الشبكتين والكشف عن امتداداتهما الدولية وعلاقاتهما بمنظمات إجرامية تنشط أساسا انطلاقا من مدينة مرسيليا الفرنسية ولها فروع وشبكات في عدة مناطق من العالم.ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أفضى العمل الاستعلامي والفني والميداني إلى تحديد هويات أبرز العناصر الناشطة ضمن الشبكتين، ومن بينهم قيادات بارزة يحمل عدد منهم جنسيات مزدوجة، يشتبه في تورطهم في إدارة أنشطة إجرامية عابرة للحدود.وكشفت الأبحاث أن عناصر الشبكتين تولوا إدخال شحنات كبيرة من المواد المخدرة إلى تونس، قبل إعادة توظيف عائداتها في عمليات تبييض أموال عبر شركات واجهة وملاه ليلية ومقاه فاخرة ومطاعم، إضافة إلى الاستثمار في العقارات والسيارات.كما بينت التحقيقات التي أجرتها الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني وجود ارتباط مباشر بين الموقوفين داخل تونس والمنظمتين الإجراميتين الدوليتين، مع وجود مخططات لتوسيع النشاط الإجرامي ليشمل كامل منطقة شمال إفريقيا.وأسفرت العمليات الأمنية المنجزة في إطار القضية عن إيقافوحجز كميات هامة من الممتلكات والأموال، من بينهاوأكثر من، إضافة إلىودراجة رباعية الدفع ومبالغ مالية هامة بالعملة التونسية والأجنبية.وقد تمت، اليوم الخميس، إحالة جميع الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاتخاذ القرارات القضائية اللازمة في شأنهم ومواصلة الأبحاث للكشف عن بقية الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الإجرامية الدولية.