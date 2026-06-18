الداخلية: القبض على 25 شخصا إثر تفكيك شبكتين دوليتين للمخدرات وتبييض الأموال

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن نجاح الوحدات الأمنية المختصة في تفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين خطيرتين تنشطان في مجالات ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك في إطار المجهودات الوطنية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي للمخططات التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها.وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن العملية جاءت إثر عمل استعلامي دقيق ومتابعة فنية وميدانية مكثفة قادتها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، بالتنسيق مع مختلف إدارات الاختصاص.وأضاف البلاغ أن الأبحاث التي أُنجزت تحت إشراف النيابة العمومية مكنت من الكشف عن نشاط الشبكتين الإجراميتين وتحديد هويات العناصر المتورطة فيهما، قبل تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية المتزامنة التي أسفرت عن إيقاف أغلب المتزعمين والعناصر الرئيسية الناشطة ضمنهما.وتم خلال هذه العملية إيقافيشتبه في تورطهم في إدارة وتسيير أنشطة الشبكتين داخل تونس وخارجها، إلى جانب حجز عدد هام من السيارات الفاخرة والدراجات النارية والمراكب الترفيهية التي يشتبه في كونها متأتية من عائدات الأنشطة الإجرامية.كما تمكنت الوحدات الأمنية من حجز كميات من المواد المخدرة ومبالغ مالية هامة، يشتبه في ارتباطها بعمليات الترويج وتبييض الأموال التي كانت تديرها الشبكتان.وتشير المعطيات الأولية إلى أن الشبكتين كانتا تنشطان ضمن امتدادات دولية معقدة، وتستغلان عائدات المخدرات في عمليات غسل الأموال والابتزاز وتمويل أنشطة إجرامية أخرى.وأكدت وزارة الداخلية أن الأبحاث والتحريات لا تزال متواصلة للكشف عن بقية المتورطين المحتملين وتحديد كافة الامتدادات الداخلية والخارجية للشبكتين، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وتجفيف منابعها.