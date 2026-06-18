بلدية تونس: الدعوة إلى مواصلة رفع التجاوزات وتكثيف المراقبة بالسوق البلدي بالمنزه 9

تم التاكيد خلال جلسة العمل المنعقدة يوم امس ببلدية تونس ،على ضرورة مواصلة رفع التجاوزات بالسوق البلدي بالمنزه 9، وتكثيف حملات المراقبة للتثبت من مدى التزام أصحاب الأكشاك بالمساحات المرخص لها الى جانب بحث الحلول الكفيلة بالحد من انتشار الناموس.وتناول اللقاء سبل دعم منظومة النظافة وتفعيل مشروع الفرز الانتقائي للنفايات، مع التأكيد على مزيد العناية بالمساحات الخضراء من خلال تكثيف أشغال الصيانة والتشجير وتعهد الحدائق والفضاءات العامة بما يساهم في تحسين جمالية المحيط والارتقاء بجودة الحياة ،وذلك وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لبلدية تونس على منصة "فايسبوك".وشكلت الجلسة مناسبة لطرح عدد من المقترحات والتوصيات الرامية إلى تطوير الأداء البلدي والاستجابة لتطلعات المتساكنين.وانعقدت الجلسة، التي تندرج في إطار متابعة عدد من الملفات المتعلقة بالشأن البلدي بالدائرة البلدية المنزه،بإشراف المكلفة بتسيير بلدية تونس وبحضور أعضاء المجلس المحلي بالدائرة البلدية المنزه والإطارات البلدية المعنية.