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ولاية الكاف: اجتماع اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 11:20 قراءة: 1 د, 28 ث
      
التام أمس الأربعاء بمقر ولاية الكاف الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية بالجهة، وذلك تحت إشراف والي الجهة، وليد كعبية
واستعرضت اللجنة تقدم تنفيذ المشاريع التي تهم بعض القطاعات الحيوية ،على غرار الجسور والطرقات، والطاقة والغاز الطبيعي والبنية الأساسية،والتطهير،والشباب والرياضة، والتزود بالماء الصالح للشراب بالوسطين الريفي والحضري وغيرها من القطاعات الحيوية، خاصة وأن البعض من المشاريع مرتبطة بآجال في التمويل
كما استعرضت اللجنة وضعية عدد من مشاريع قطاع الطرقات والجسور التي تندرج ضمن مشروع تعصير البنية الأساسية ،والتي تشكو صعوبات في تنفيذها، سيما منها أشغال تهذيب الطريق الجهوية رقم 60 الرابطة بين الدهماني والقصور، والطريق الجهوية رقم 78، وأشغال تهذيب الطريق الجهوية رقم 173 الرابطة بين قنطرة ملاق ومعتمدية الطويرف ومعتمدية ساقية سيدي يوسف، وبرنامج تهيئة سد ملاق العلوي

وتم التداول في الإشكاليات الفنية التي تعترض حسن سيرهذه المشاريع، والنظر في إيجاد الحلول العملية اللازمة لتجاوز الإشكاليات التي تعترضها، خاصة منها نقص المواد المقطعية قصد الإيفاء بالتعهدات المتفق عليها
وتطرقت اللجنة ايضا، إلى مشروع إيصال الطريق السيارة الى مدينة الكاف ،حيث انطلقت الدراسة الاجتماعية خلال شهر افريل 2026 وشملت كل من معتمدية الكاف الشرقية ،ومعتمدية الكاف الغربية ،ومعتمدية السرس ،ومعتمدية تاجروين ،ومشروع الغاز الطبيعي بالشمال الغربي ،حيث أكد رئيس المشروع أنه قد تم قطع مراحل مهمة بالنسبة لتنفيذ مشروع الغاز الطبيعي بكل من معتمديات الدهماني والقصور ومدينة الكاف
وأكد والي الجهة على أهمية مضاعفة الجهود من قبل كل الأطراف المتدخلة لدفع نسق إنجاز المشاريع، لا سيما منها ذات الطابع التنموي

ودعا مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز إلى حث المقاولات على تسخير كافة الإمكانيات لتلافي التأخير حتى تدخل هذه المشاريع حيز الاستغلال قبل موفى سنة 2026
أما بخصوص مشاريع التزود بمياه الشرب المدرجة ضمن ميزانية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أوالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ، اكد الوالي على ضرورة مواصلة تنفيذ مشاريع تدعيم الموارد المائية بالجهة، والوقوف ميدانيا على متابعة مدى تقدم إنجازها
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