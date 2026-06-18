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وزارة الفلاحة: الوضع بوادي ملاق تحت السيطرة ولا خطر على المواطنين

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Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Juin 2026 - 12:13 قراءة: 1 د, 8 ث
      
أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،الخميس، أن الوضع بوادي ملاق لا يشكل أي خطر على المواطنين أو على المناطق الواقعة على ضفاف الوادي، وذلك إثر تسجيل عطب فني في "ساكورة" السد أدى إلى إرتفاع منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن مجرى وادي مجردة قادر على استيعاب كامل الكميّات المتدفقة من منطقة ملاق في اتجاه سد سيدي سالم، مشيرة إلى أن هذه الكميّات سيتم استيعابها بالكامل بالسد دون تسجيل أي انعكاسات على سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم.


وفي إطار متابعة تطوّرات الوضع ميدانيا، تحول مساء أمس الإربعاء، كاتب الدولة المكلف بالمياه حمادي الحبيّب، بتكليف من وزير الفلاحة، إلى موقع السد مرفوقا بفريق من الإطارات الفنية والخبراء التابعين للوزارة، حيث تمت معاينة الوضع والتثبت من سلامة المنشأة المائية ومتابعة تطور تدفق المياه.


وأظهرت المعاينات الفنية أن سلامة المنشأة المائية غير مهددة، وأن الوضع لا يطرح أي مخاطر على المواطنين أو على أمنهم وسلامتهم، وفق ما جاء في البلاغ.

ويشهد نسق التدفقات المسجل، وفق المصدر ذاته، تراجعا ملحوظا مقارنة بالساعات الأولى، التي أعقبت تسجيل العطب الفني.

وأكدت الوزارة في السياق ذاته، مواصلة المصالح المركزية والجهوية التابعة لها متابعة الوضع على مدار الساعة عبر فرق المراقبة الميدانية المتواجدة بموقع السد وعلى إمتداد مجرى الوادي، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية.

وأضافت أن خلية المتابعة المحدثة بالوزارة واللجان الجهوية المعنية تبقى في حالة إنعقاد دائم لمتابعة مختلف المستجدات وإتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإقتضاء.
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