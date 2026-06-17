JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:02 Tunis

وزارة التعليم العالي تعزّز اجراءات تأمين منظومة التوجيه الجامعي (مسؤولة بالوزارة)

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 18:52 قراءة: 1 د, 36 ث
      
أكدت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أحلام الشاطر، اليوم الاربعاء، أن الوزارة تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 2026، من خلال تطوير منصة التوجيه الجامعي وتعزيز إجراءات تأمين الولوج إليها، عبر اعتماد رقم المترشح في امتحان البكالوريا وكلمة عبور شخصية يتم الإعلان عنها رسميا من قبل الوزارة عبر الارساليات القصيرة التي ترسل عبر الهاتف الى المترشّحين، وذلك لضمان سرية المعطيات وحسن سير العملية التوجيهية.

وأوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش يوم اعلامي انتظم اليوم بمدينة العلوم بتونس، حول دورة التوجيه الجامعي لسنة 2026، أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المترشحين من الدخول إلى منصة التوجيه بشكل آمن وحصري، بما يضمن حماية البيانات الشخصية وتفادي أي إشكاليات قد تطرأ خلال مراحل التوجيه، مشددة على أن العملية تتم حصريا عبر المنظومة الرقمية المعتمدة من الوزارة، دون أي قنوات أخرى.


وأعلنت أنه سيتم تنظيم حملات إعلامية وتوعوية حول التوجيه الجامعي خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر جويلية إلى غاية أواخر ذات الشهر، إضافة إلى تنظيم أيام جهوية ووطنية للتوجيه الجامعي بمشاركة مختلف الهياكل الجامعية ومؤسسات الإرشاد التربوي، بهدف تقريب المعلومة من التلاميذ الناجحين الجدد في البكالوريا.


كما أوضحت أن هذه الأنشطة تتواصل أيضا لفائدة الناجحين في دورة المراقبة، في إطار برنامج إعلامي وتوجيهي يضمن الإحاطة بجميع المترشحين، وتقديم المعلومات اللازمة حول الاختيارات الجامعية وآفاقها.

وفي ما يتعلق ببرنامج التوجيه الخاص بالمتفوقين، بينت أنه يتم تنظيم دورة مخصصة لهم خلال بداية شهر جويلية، تمكنهم من القيام باختياراتهم في إطار مسارات موجهة نحو الدراسة بالخارج، على غرار ألمانيا وفرنسا، وذلك وفق شروط ومعايير يتم تحديدها بناء على النتائج والاختصاصات المتاحة.

وأضافت أن قائمات المتفوقين يتم نشرها بعد الإعلان عن النتائج، مع تنظيم أيام إعلامية خاصة بهم للتعريف بفرص المنح والدراسة بالخارج، مؤكدة أن المشاركة في هذا المسار تخضع لإجراءات دقيقة ومضبوطة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وخلصت، أن عملية التوجيه الجامعي تقوم على منظومة رقمية محكمة وإجراءات تنظيمية واضحة، تهدف إلى ضمان أفضل ظروف الاختيار للناجحين في امتحان البكالوريا، بما يحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331331

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Por - Rdc | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Eng - Cro | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Gha - Pan | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Ouz - Col | beIN Sports

كل الأخبار...

19:08 - تنظيم التربص الجهوي لنوادي سينما الشمال بنابل لتعزيز كفاءات المنشطين السينمائيين من 19 الى21 جوان 2026
19:02 - العاصمة: تفكيك "عصابة الملثمين" بعد سلسلة من السرقات تحت التهديد بالسيوف والأسلحة البيضاء
19:01 - وزارة التربية تنشر روزنامة وتوصيات مناظرة ختم التعليم الأساسي دورة 2026
18:52 - وزارة التعليم العالي تعزّز اجراءات تأمين منظومة التوجيه الجامعي (مسؤولة بالوزارة)
18:49 - وزارة الدفاع الوطني تنشر قريبا دليل التكوين العالي العسكري
18:32 - تونس تشارك في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة صندوق الجوائح
18:27 - منوبة: رفع 90 مخالفة اقتصادية خلال حملة مراقبة إقليمية
18:27 - أحكام تصل إلى 10 سنوات سجنا في قضية أعضاء من المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة
18:22 - يوم دراسي وحواري بعنوان " بنزرت تتعبأ من أجل الاستثمار...نحو تسويق ترابي جديد " غدا الخميس بمدينة بنزرت
18:14 - حي هلال بالملاسين يتحول الى فضاء ثقافي مفتوح خلال فعاليات "حي هلال اوربان فاست"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 جوان 2026 | 2 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:43
16:12
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet31°
28° Babnet
الــرياح:
4.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
32°-23
37°-24
38°-25
36°-26
  • Avoirs en devises 24841,3
  • (17/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39780 DT
  • (17/06)
  • 1 $ = 2,92984 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/06)     1069,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/06)   29086 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>