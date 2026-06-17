وزارة التعليم العالي تعزّز اجراءات تأمين منظومة التوجيه الجامعي (مسؤولة بالوزارة)

أكدت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أحلام الشاطر، اليوم الاربعاء، أن الوزارة تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 2026، من خلال تطوير منصة التوجيه الجامعي وتعزيز إجراءات تأمين الولوج إليها، عبر اعتماد رقم المترشح في امتحان البكالوريا وكلمة عبور شخصية يتم الإعلان عنها رسميا من قبل الوزارة عبر الارساليات القصيرة التي ترسل عبر الهاتف الى المترشّحين، وذلك لضمان سرية المعطيات وحسن سير العملية التوجيهية.وأوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش يوم اعلامي انتظم اليوم بمدينة العلوم بتونس، حول دورة التوجيه الجامعي لسنة 2026، أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المترشحين من الدخول إلى منصة التوجيه بشكل آمن وحصري، بما يضمن حماية البيانات الشخصية وتفادي أي إشكاليات قد تطرأ خلال مراحل التوجيه، مشددة على أن العملية تتم حصريا عبر المنظومة الرقمية المعتمدة من الوزارة، دون أي قنوات أخرى.وأعلنت أنه سيتم تنظيم حملات إعلامية وتوعوية حول التوجيه الجامعي خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر جويلية إلى غاية أواخر ذات الشهر، إضافة إلى تنظيم أيام جهوية ووطنية للتوجيه الجامعي بمشاركة مختلف الهياكل الجامعية ومؤسسات الإرشاد التربوي، بهدف تقريب المعلومة من التلاميذ الناجحين الجدد في البكالوريا.كما أوضحت أن هذه الأنشطة تتواصل أيضا لفائدة الناجحين في دورة المراقبة، في إطار برنامج إعلامي وتوجيهي يضمن الإحاطة بجميع المترشحين، وتقديم المعلومات اللازمة حول الاختيارات الجامعية وآفاقها.وفي ما يتعلق ببرنامج التوجيه الخاص بالمتفوقين، بينت أنه يتم تنظيم دورة مخصصة لهم خلال بداية شهر جويلية، تمكنهم من القيام باختياراتهم في إطار مسارات موجهة نحو الدراسة بالخارج، على غرار ألمانيا وفرنسا، وذلك وفق شروط ومعايير يتم تحديدها بناء على النتائج والاختصاصات المتاحة.وأضافت أن قائمات المتفوقين يتم نشرها بعد الإعلان عن النتائج، مع تنظيم أيام إعلامية خاصة بهم للتعريف بفرص المنح والدراسة بالخارج، مؤكدة أن المشاركة في هذا المسار تخضع لإجراءات دقيقة ومضبوطة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.وخلصت، أن عملية التوجيه الجامعي تقوم على منظومة رقمية محكمة وإجراءات تنظيمية واضحة، تهدف إلى ضمان أفضل ظروف الاختيار للناجحين في امتحان البكالوريا، بما يحقق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.