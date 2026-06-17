فيديو اليوم..بعد إشارة من ماكرون... ترامب ينهض لمصافحة السيسي

ماكرون ينبّه ترامب إلى الرئيس السيسي.. والرئيسان الأمريكي والفرنسي ينهضان لمصافحته. pic.twitter.com/rJEmXXghas — الصين بالعربية (@mog_china) June 16, 2026

حضر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، فعاليات على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع المقامة في فرنسا، حيث التقى وصافح عددا من قادة وزعماء دوليين.ولكن الملف في إحدى المصافحات هو قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلف انتباه نظيره الأمريكي دونالد ترامب بقدوم الرئيس السيسي، حيث قام بدوره الرئيس الأمريكي بالالتفات ومصافحة وعناق الرئيس المصري.وشارك السيسي بجلسة بعنوان "الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط"، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الرئاسة المصرية.حيث قال: "الرئيس استعرض رؤية مصر إزاء تطورات القضايا الإقليمية، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد تسوية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط من أجل ضمان تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي، خاصة في أعقاب ما شهدته المنطقة من معاناة جراء استمرار الحروب والصراعات بها لسنوات، ومشددًا سيادته على أنه لا بديل عن التوصل لتسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومؤكدًا سيادته في هذا السياق ضرورة تسريع تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للسلام في قطاع غزة".