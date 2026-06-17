وزارة التربية تنشر روزنامة وتوصيات مناظرة ختم التعليم الأساسي دورة 2026

نشرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، روزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام "النوفيام" دورة 2026، المقررة أيام 18 و19 و20 جوان الجاري، مرفقة بجملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الموجهة إلى المترشحين.وتنطلق الاختبارات يوم الخميس 18 جوان باجتياز مادتي العربية والإنقليزية، فيما يخصص يوم الجمعة 19 جوان لاختبارات الفرنسية وعلوم الحياة والأرض، على أن تُختتم المناظرة يوم السبت 20 جوان باختباري الرياضيات والعربية.ودعت الوزارة المترشحين إلى الحضور إلى مراكز الامتحان على الساعة السابعة والنصف صباحا، والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء وتسليمهما للمراقبين، مع التأكيد على ضرورة تدوين الإجابات حصرا على أوراق الامتحان الرسمية.كما شددت على منع إدخال الكتب أو الوثائق أو الأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحان، ومنع استعمال الحبر الماحي أو تضمين أوراق الإجابة أي معطيات شخصية من شأنها الكشف عن هوية المترشح.وأكدت الوزارة أهمية التثبت من المعطيات الشخصية ومراجعة معدله السنوي العام ورمز تسجيله بالوثيقة المعدة للغرض، والتثبت من صحة جميع البيانات المدرجة بها، ودعت إلى الإسراع بتقديم الاعتراضات عند الاقتضاء في الآجال المحددة.واشارت الى أن أي محاولة غش أو مساعدة على الغش أو الإخلال بالسلوك داخل مركز الامتحان تعرض صاحبها إلى عقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان من الترسيم لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بالمؤسسات التعليمية العمومية.