العاصمة: تفكيك "عصابة الملثمين" بعد سلسلة من السرقات تحت التهديد بالسيوف والأسلحة البيضاء

نجحت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة، فجر اليوم، في الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة عُرفت لدى متساكني العاصمة باسم "عصابة الملثمين"، وذلك إثر سلسلة من عمليات السلب والاعتداء التي استهدفت المواطنين ورواد الفضاءات التجارية بمنطقة باب منارة ومحيطها.وجاءت العملية الأمنية إثر عمل استعلامي وميداني مكثف، مكن أعوان الأمن من تحديد تحركات أفراد العصابة ورصد أماكن نشاطهم، قبل نصب كمين محكم أسفر عن إيقاف عناصر الشبكة وشلّ نشاطها الإجرامي.وكشفت المعطيات الأولية أن أفراد العصابة كانوا يعتمدون أسلوبا منظما في تنفيذ اعتداءاتهم، حيث يتعمدون إخفاء ملامحهم بواسطة أقنعة وملابس تغطي وجوههم، بهدف تفادي التعرف عليهم أثناء تنفيذ عمليات السلب.ولم يقتصر نشاط المجموعة على استهداف المارة في الشوارع والأزقة، بل امتد إلى رواد المقاهي والمطاعم والمحلات المفتوحة للعموم، حيث كان أفرادها يباغتون ضحاياهم ويشهرون في وجوههم أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، من بينها سيوف وسكاكين، لبث الرعب وإجبارهم على تسليم ما بحوزتهم من أموال وهواتف جوالة ومتعلقات شخصية.وبحسب الأبحاث الأولية، فإن الموقوفين يشتبه في تورطهم في عدد من عمليات السلب بالعنف التي خلفت حالة من الخوف في صفوف المواطنين والتجار بالمنطقة خلال الفترة الماضية.وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم على ذمة الأبحاث، فيما تتواصل التحريات للكشف عن كافة المتورطين المحتملين وحصر عدد العمليات الإجرامية المنسوبة إلى أفراد الشبكة، وذلك بإذن من النيابة العمومية.