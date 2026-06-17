JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:02 Tunis

العاصمة: تفكيك "عصابة الملثمين" بعد سلسلة من السرقات تحت التهديد بالسيوف والأسلحة البيضاء

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fd4925f677521.62101720_opfjqkneigmlh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 19:02 قراءة: 1 د, 2 ث
      
نجحت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة، فجر اليوم، في الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة عُرفت لدى متساكني العاصمة باسم "عصابة الملثمين"، وذلك إثر سلسلة من عمليات السلب والاعتداء التي استهدفت المواطنين ورواد الفضاءات التجارية بمنطقة باب منارة ومحيطها.

وجاءت العملية الأمنية إثر عمل استعلامي وميداني مكثف، مكن أعوان الأمن من تحديد تحركات أفراد العصابة ورصد أماكن نشاطهم، قبل نصب كمين محكم أسفر عن إيقاف عناصر الشبكة وشلّ نشاطها الإجرامي.


وكشفت المعطيات الأولية أن أفراد العصابة كانوا يعتمدون أسلوبا منظما في تنفيذ اعتداءاتهم، حيث يتعمدون إخفاء ملامحهم بواسطة أقنعة وملابس تغطي وجوههم، بهدف تفادي التعرف عليهم أثناء تنفيذ عمليات السلب.


ولم يقتصر نشاط المجموعة على استهداف المارة في الشوارع والأزقة، بل امتد إلى رواد المقاهي والمطاعم والمحلات المفتوحة للعموم، حيث كان أفرادها يباغتون ضحاياهم ويشهرون في وجوههم أسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، من بينها سيوف وسكاكين، لبث الرعب وإجبارهم على تسليم ما بحوزتهم من أموال وهواتف جوالة ومتعلقات شخصية.

وبحسب الأبحاث الأولية، فإن الموقوفين يشتبه في تورطهم في عدد من عمليات السلب بالعنف التي خلفت حالة من الخوف في صفوف المواطنين والتجار بالمنطقة خلال الفترة الماضية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم على ذمة الأبحاث، فيما تتواصل التحريات للكشف عن كافة المتورطين المحتملين وحصر عدد العمليات الإجرامية المنسوبة إلى أفراد الشبكة، وذلك بإذن من النيابة العمومية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 331342

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  18:00 Por - Rdc | | beIN Sports
 WC 2026  21:00 Eng - Cro | | beIN Sports
 WC 2026  00:00 Gha - Pan | beIN Sports
 WC 2026  03:00 Ouz - Col | beIN Sports

كل الأخبار...

19:08 - تنظيم التربص الجهوي لنوادي سينما الشمال بنابل لتعزيز كفاءات المنشطين السينمائيين من 19 الى21 جوان 2026
19:02 - العاصمة: تفكيك "عصابة الملثمين" بعد سلسلة من السرقات تحت التهديد بالسيوف والأسلحة البيضاء
19:01 - وزارة التربية تنشر روزنامة وتوصيات مناظرة ختم التعليم الأساسي دورة 2026
18:52 - وزارة التعليم العالي تعزّز اجراءات تأمين منظومة التوجيه الجامعي (مسؤولة بالوزارة)
18:49 - وزارة الدفاع الوطني تنشر قريبا دليل التكوين العالي العسكري
18:32 - تونس تشارك في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة صندوق الجوائح
18:27 - منوبة: رفع 90 مخالفة اقتصادية خلال حملة مراقبة إقليمية
18:27 - أحكام تصل إلى 10 سنوات سجنا في قضية أعضاء من المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة
18:22 - يوم دراسي وحواري بعنوان " بنزرت تتعبأ من أجل الاستثمار...نحو تسويق ترابي جديد " غدا الخميس بمدينة بنزرت
18:14 - حي هلال بالملاسين يتحول الى فضاء ثقافي مفتوح خلال فعاليات "حي هلال اوربان فاست"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 جوان 2026 | 2 محرم 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:32
19:43
16:12
12:27
05:00
03:08
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet31°
28° Babnet
الــرياح:
4.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
32°-23
37°-24
38°-25
36°-26
  • Avoirs en devises 24841,3
  • (17/06)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39780 DT
  • (17/06)
  • 1 $ = 2,92984 DT
  • Solde Compte du Trésor     (15/06)     1069,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (15/06)   29086 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>