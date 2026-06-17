كاس العالم 2026:ثلاثية ميسي تقود الأرجنتين للفوز على الجزائر
أهدى ليونيل ميسي بلاده بداية ناجحة في مشوار الدفاع عن لقب كأس العالم لكرة القدم، إذ سجل ثلاثية قاد بها منتخب الأرجنتين إلى الفوز 3-صفر على الجزائر يوم الأربعاء في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة العاشرة.
وعادل ميسي الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في كأس العالم، إذ تساوى مع الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفا لكل منهما.
وشكلت الثلاثية احتفالا مثاليا لميسي بخوض المباراة الدولية رقم 200 له مع منتخب بلاده والمشاركة للمرة السادسة في كأس العالم، وذلك بعد أربعة أعوام من التتويج باللقب في قطر.
وجاءت المواجهة متوازنة بين الفريقين من حيث الاستحواذ خلال الشوط الأول مع تفوق للأرجنتين في الجانب الهجومي لتتقدم بهدف ميسي الأول في الدقيقة 17، وذلك بعد أن ألغى الحكم هدفا لكل منتخب بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني، أحكمت الأرجنتين قبضتها على المباراة وأضاف ميسي هدفيه الثاني والثالث.
وعادل ميسي الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في كأس العالم، إذ تساوى مع الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفا لكل منهما.
وشكلت الثلاثية احتفالا مثاليا لميسي بخوض المباراة الدولية رقم 200 له مع منتخب بلاده والمشاركة للمرة السادسة في كأس العالم، وذلك بعد أربعة أعوام من التتويج باللقب في قطر.
وجاءت المواجهة متوازنة بين الفريقين من حيث الاستحواذ خلال الشوط الأول مع تفوق للأرجنتين في الجانب الهجومي لتتقدم بهدف ميسي الأول في الدقيقة 17، وذلك بعد أن ألغى الحكم هدفا لكل منتخب بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني، أحكمت الأرجنتين قبضتها على المباراة وأضاف ميسي هدفيه الثاني والثالث.
ملخص مباراة الأرجنتين والجزائر | دور المجموعات - كأس العالم FIFA 2026™#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup | #beINWC26 pic.twitter.com/F8vsJc1Fmw— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 17, 2026
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