كاس العالم 2026:ثلاثية ميسي تقود الأرجنتين للفوز على الجزائر

​أهدى ليونيل ميسي ​بلاده بداية ناجحة في ‌مشوار ‌الدفاع عن ‌لقب كأس العالم لكرة القدم، إذ سجل ثلاثية قاد ⁠بها منتخب الأرجنتين إلى الفوز 3-صفر على الجزائر ​يوم الأربعاء في أولى مباريات ⁠الفريقين ضمن المجموعة العاشرة.وعادل ميسي الرقم القياسي لأكبر ⁠عدد من الأهداف يسجله لاعب في كأس العالم، إذ تساوى مع الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفا لكل منهما.وشكلت الثلاثية ​احتفالا مثاليا لميسي بخوض المباراة الدولية رقم 200 له مع ‌منتخب بلاده والمشاركة للمرة السادسة في كأس العالم، وذلك ⁠بعد أربعة أعوام ‌من التتويج باللقب في قطر.وجاءت المواجهة متوازنة بين الفريقين من حيث الاستحواذ خلال الشوط الأول مع تفوق للأرجنتين في الجانب الهجومي ‌لتتقدم بهدف ميسي الأول ⁠في الدقيقة 17، وذلك بعد أن ألغى الحكم ‌هدفا لكل منتخب بداعي التسلل.وفي الشوط الثاني، أحكمت الأرجنتين قبضتها ‌على ⁠المباراة وأضاف ميسي هدفيه الثاني والثالث.