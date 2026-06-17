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كاس العالم 2026:ثلاثية ميسي تقود الأرجنتين للفوز على الجزائر

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 04:24 قراءة: 0 د, 53 ث
      
​أهدى ليونيل ميسي ​بلاده بداية ناجحة في ‌مشوار ‌الدفاع عن ‌لقب كأس العالم لكرة القدم، إذ سجل ثلاثية قاد ⁠بها منتخب الأرجنتين إلى الفوز 3-صفر على الجزائر ​يوم الأربعاء في أولى مباريات ⁠الفريقين ضمن المجموعة العاشرة.

وعادل ميسي الرقم القياسي لأكبر ⁠عدد من الأهداف يسجله لاعب في كأس العالم، إذ تساوى مع الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفا لكل منهما.

وشكلت الثلاثية ​احتفالا مثاليا لميسي بخوض المباراة الدولية رقم 200 له مع ‌منتخب بلاده والمشاركة للمرة السادسة في كأس العالم، وذلك ⁠بعد أربعة أعوام ‌من التتويج باللقب في قطر.
وجاءت المواجهة متوازنة بين الفريقين من حيث الاستحواذ خلال الشوط الأول مع تفوق للأرجنتين في الجانب الهجومي ‌لتتقدم بهدف ميسي الأول ⁠في الدقيقة 17، وذلك بعد أن ألغى الحكم ‌هدفا لكل منتخب بداعي التسلل.
وفي الشوط الثاني، أحكمت الأرجنتين قبضتها ‌على ⁠المباراة وأضاف ميسي هدفيه الثاني والثالث.

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