بن عروس: مهرجان التعبير الجسماني يرسخ ثقافة التشبث بالتراث ويعرض نماذج حية من اللباس التقليدي التونسي

احتضن المركب الشبابي والثقافي ببن عروس اليوم فعاليات افتتاح مهرجان التعبير الجسماني الذي نظمه نادي الأطفال المتنقل ببن عروس والمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل ونوادي الأطفال العمومية بالجهة تحت شعار "عن تراثنا نعبر" وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.وقدمت مجموعة من أطفال مؤسسات الطفولة بالجهة المشاركة في المهرجان لوحات وعروضا استعراضية راقصة متنوعة على إيقاع الموسيقى، ترسخ ثقافة التشبث بالتراث وتعرض نماذج حية من اللباس التقليدي التونسي على غرار "الملية" و"القفطان" و"السفساري" و"الفوطة" و"البلوزة" و"الحولي" و"الجبة الرجالية " جمالا فأبهرت الحاضرين ومتعت الأنظار.وأفاد مدير نادي الأطفال التنقل ببن عروس انيس بوعلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان هذه التظاهرة التي تتنزل في إطار عرض ابداعات الأطفال ترمي إلى تحفيزهم على تنمية حسهم الحركي وإبراز مهاراتهم وطاقاتهم الإبداعية وترسيخ مفهوم التراث والهوية الوطنية لدى هذه الفئة وسجلت مشاركة عدد هام من مؤسسات الطفولة بالجهة.وأشار انيس بوعلي في ذات السياق، الى أهمية الحفاظ على خصوصية اللباس التونسي المميز باعتباره يرمز الى الهوية التونسية الاصيلة ويمثل مصدر فخر واعتزاز للتونسيين ويعد شاهدا على عراقة المخزون الحضاري التونسي ويعبر على ثراء التراث الوطني .وأكد مدير نادي الأطفال التنقل ببن عروس انيس بوعلي أهمية مهرجان التعبير الجسماني في حياة الاطفال باعتباره يعد وفق تعبيره متنفسا يعبر من خلاله على أفكاره وقدراته الإبداعية في مجال فن الرقص ويساهم بشكل هام في بناء شخصيته ويصبح من خلاله الطفل قادرا على الاندماج في الحياة الاجتماعية واكتساب مهارات جديدة.