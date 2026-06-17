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النفطي يتسلم أوراق اعتماد السفيرين السعودي والماليزي ويبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز التعاون الثنائي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 20:34 قراءة: 2 د, 5 ث
      
تسلّم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد محمد بن عبد الله بن حمد البريثن سفيرا مفوضا وفوق العادة للمملكة العربية السعودية لدى تونس.

وأكد النفطي، خلال اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع تونس والمملكة العربية السعودية، مشددا على حرص قيادتي البلدين على مزيد دعم التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أرفع بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.


كما نوّه بما شهدته علاقات التعاون بين البلدين من تطور في مختلف المجالات، خاصة وأن تونس والسعودية تحتفلان هذه السنة بمرور 70 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.


وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والدفع به نحو شراكة استراتيجية متكاملة، مثمنا في الآن ذاته ما تحظى به الجالية التونسية المقيمة بالمملكة العربية السعودية من عناية وتقدير.

من جانبه، أعرب السفير السعودي الجديد عن اعتزازه بتمثيل بلاده في تونس، مؤكدا حرص المملكة على مواصلة دعم علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

مباحثات تونسية موريتانية

وفي سياق متصل، أجرى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، الذي يؤدي زيارة إلى تونس بصفته مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأكد الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية والتاريخية بين تونس وموريتانيا، وحرص قيادتي البلدين على تطويرها والارتقاء بها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

كما شدد الوزيران على أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وخاصة انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا التونسية الموريتانية المشتركة، إلى جانب تفعيل مختلف آليات التعاون الثنائي، وفي مقدمتها مجلس رجال الأعمال التونسي الموريتاني المشترك.

وتناول اللقاء أيضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في المحافل العربية والإفريقية والإسلامية والدولية، خدمة لأهداف الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

اعتماد سفير ماليزيا الجديد

كما تسلم وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد رزاني إروان محمد مازلان سفيرا لجمهورية ماليزيا لدى الجمهورية التونسية، مع الإقامة بالجزائر.

وأشاد النفطي بالمناسبة بمتانة العلاقات التونسية الماليزية منذ إرسائها سنة 1957، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات التربية والتعليم العالي والصناعات التكنولوجية وقطاع السيارات والمكونات الإلكترونية.

وثمن برامج التعاون الفني وبناء القدرات التي توفرها الحكومة الماليزية لفائدة الإطارات التونسية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والبحث العلمي والتكوين المهني.

كما شدد على ضرورة تطوير المبادلات التجارية والاستثمار والتعاون المالي بين البلدين، والعمل على تعزيز الصادرات التونسية نحو السوق الماليزية، ولا سيما زيت الزيتون والتمور والمنتجات الحلال، في ظل الاعتراف الذي تحظى به علامة "حلال" التونسية لدى الهيئات الماليزية المختصة منذ سنة 2019.
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