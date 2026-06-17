مدنين: جمعية "مبادرة مدنين" تنظّم جولة إعلامية للتعريف بمشاريع شبابية من تمويلها إعدادا ليوم دراسي حول شبكة "مبادرة تونس"

نظّمت جمعية "مبادرة مدنين"، يوم الأربعاء، جولة إعلامية للتعريف بعدد من المشاريع التي موّلتها ونجحت في توفير فرص شغل وخلق نسيج اقتصادي متنوّع، وذلك في إطار الإعداد ليوم دراسي ستنظمه غدا الخميس شبكة "مبادرة تونس" بمدينة مدنين حول تعزيز شبكات الشركاء من أجل إدماج مالي أفضل، وذلك بهدف تعزيز التكامل بين الجمعيات الاعضاء والفاعلين العموميين وعدة متدخلين، وفق رئيس "مبادرة مدنين" نور الدين كسيكسي.وأحدثت جمعيّة "مبادرة مدنين" سنة 2014، وهي أول جمعية تنضوي تحت شبكة "مبادرة تونس" التي تضم 10 جمعيات تقوم بإسناد قروض ميسرة دون فوائض أو ضمانات للباعثين الشبان بعدة جهات.وأوضح الكسيكسي، في تصريح لصحفيّة "وات"، أنّ الزيارة شملت عددا من المشاريع بمدينة مدنين من جملة 225 مشروعا موّلته "مبادرة مدنين"، ومنها مشاريع مجدّدة وأخرى في الصناعات البديلة والتراث وفي الخدمات، إما بتمويل كامل من المبادرة، أو ضمن تعاون مع مموّلين آخرين، وشراكات ضمن برامج مختلفة لاتمام خطة تمويل تفرضها مؤسسات مالية أخرى، مع توفير مرافقة للباعث طيلة المشروع وحتى خلاصه سواء عند إحداث جديد أو عند تطويره.وتنوعت المشاريع التي شملتها زيارة اليوم، إلا أن الانطباع كان واحدا بين باعثيها الشبان، والذين أجمعوا على أهمية المبادرة في توفير الاحاطة والمرافقة للباعثين الشبان، ومساعدتهم فنيا وماديا في تمويل مشاريعهم بطريقة ميسّرة وفي أقصر الآجال، ما سهل عملية انطلاق مشاريعهم ونجاحها، وشجّع أغلبهم على إعادة طلب التمويل لتوسيع مشاريعهم وتطويرها، حسب قولهم.وأشار الباعثون، الذين تركزت أغلب مشاريعهم على قطاع الخدمات، الى أن المستثمر الشاب في بداياته في حاجة الى دفع، والى من يمنحه الثقة ويسانده ويقوي إيمانه بفكرة مشروعه، وهو ما توفر في "مبادرة مدنين" التي كانت خير سند لهم وأحد أسباب نجاحهم، سيما وأنها تعيد مع الشاب دراسة فكرة مشروعه، وتتواصل معه ومع هياكل التنمية والاستثمار ومختلف الادارات ذات العلاقة، وتوفر كل العوامل لانطلاقة ناجحة للمشروع ولديمومته.وسيكون التعريف بهذه المبادرة وتسليط الضوء على دورها في مرافقة المبادرين، وفي تعزيز مقاربة شاملة للتنمية الاقتصادية الجهوية ودعم المبادرة القائمة على مبادئ القرب والمرافقة والادماج المالي، محور يوم إعلامي ستحتضنه يوم غد مدينة مدنين في فرصة أيضا للتفكير الجماعي في مسائل تنموية وخاصة في مجالات الابتكار، والولوج الى السوق، والمقاربات البيئية والاجتماعية والحوكمة وغيرها.