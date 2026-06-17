وكالة: بعد الاتفاق النهائي ستسحب الولايات المتحدة قواتها من محيط إيران

أفادت وكالة الأنباء IRNA بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من المناطق المتاخمة لإيران في غضون 30 يوما بعد الاتفاق النهائي، ولن تنشر قوات إضافية حتى ذلك الحين.ونقلت الوكالة عن النقطة الرابعة من المذكرة: "تتعهد الولايات المتحدة أيضا بسحب قواتها من المناطق المجاورة لإيران في غضون 30 يوما من توقيع الاتفاق النهائي".بالإضافة إلى ذلك، بعد توقيع المذكرة، ستبدأ الولايات المتحدة برفع الحصار البحري وستسكمل هذه العملية بالكامل في غضون 30 يوما، وخلال هذه الفترة ستعيد إيران حركة الشحن إلى وضعها الطبيعي قبل الحرب.علاوة على ذلك، ووفقا للنقطة التاسعة، لن ترسل الولايات المتحدة قوات إضافية إلى المنطقة بعد توقيع المذكرة.وينص الاتفاق النهائي على إيجاد حل لمشكلة العقوبات المفروضة على إيران والبرنامج النووي الإيراني، ويجب التوصل إليه في غضون 60 يومًا من تاريخ توقيع المذكرة، مع إمكانية التمديد.تنتشر القوات الأمريكية في عدة دول محيطة بإيران ضمن شبكة واسعة من القواعد العسكرية البرية، والجوية، والبحرية، وتخضع لإشراف القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM). تشهد هذه القوات أعلى مستويات حشد عسكري وتأهب وتكثيف للوجود الجوي والبحري منذ عام 2003، وذلك بالتزامن مع الضربات العسكرية المتبادلة والتوترات المستمرة حول الملف النووي والمواجهات الإقليمية.