إنجلترا تثأر من كرواتيا في المونديال

ثأرت إنجلترا لخسارتها في نصف نهائي مونديال 2018 من كرواتيا، بفوزها عليها 4-2 الأربعاء في مباراة مثيرة على ملعب “إيه تي أند تي” في دالاس، ضمن المجموعة الثانية عشرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026 في كرة القدم.وكان النجم الإنجليزي هاري كاين الأبرز بتسجيله هدفين (12 من ركلة جزاء و42) فيما أضاف جود بيلينغهام الثالث (47) والبديل ماركوس راشفورد الرابع (85)، بينما سجل لكرواتيا مارتن باتورينا (36) وبيتار موسا (45+5).وتلقت كرواتيا أول خسارة لها في دور المجموعات بعد أربعة انتصارات وتعادلين، في مجموعة تلتقي فيها غانا مع بنما لاحقا.