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بالأرقام.. كريستيانو رونالدو يقدم مباراة "كارثية"

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 22:33 قراءة: 1 د, 28 ث
      
قدم قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، أداء باهتا خلال مبارياته أمام الكونغو الديمقراطية مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح مباريات المجموعة الحادية عشرة لبطولة كأس العالم 2026.

وخرج المنتخب البرتغالي بتعادل مذل من المباراة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية (1-1)، الذي سجل أول هدف وحصد أول نقطة في تاريخه عقب عودته إلى نهائيات بطولة كأس العالم، بعد 52 عاما من مشاركته الأولى في نسخة 1974 التي شهدت تعرضه لثلاث هزائم متتالية.


ونال رونالدو تقييما بلغ 6.2 نقطة فقط بحسب "سوفا سكور"، وهو من بين أضعف تقييماته بقميص المنتخب البرتغالي في البطولات الكبرى.


وعلى المستوى الهجومي، لم ينجح رونالدو في تسجيل أو صناعة أي هدف، رغم امتلاكه معدل أهداف متوقعة بلغ 0.43، كما سدد ثلاث مرات طوال المباراة دون أن ينجح في توجيه أي كرة بين الخشبات الثلاث.

ولمس رونالدو الكرة 24 مرة فقط طوال اللقاء، كما اكتفى بست مرات حمل للكرة وقطع مسافة محدودة بلغت 49.4 مترا أثناء الاستحواذ.

ورغم دقة تمريراته التي وصلت إلى 90% بعدما أكمل 19 تمريرة صحيحة من أصل 21، فإنه لم يصنع أي فرصة لزملائه ولم يسجل أي تمريرة مفتاحية طوال المباراة.


كما فشل في القيام بأي مراوغة ناجحة، ولم يحصل على أي خطأ من المنافسين، ليبدو معزولا عن مجريات اللعب في أغلب فترات اللقاء.

وفي مباراة كان ينتظر فيها الجميع بصمة جديدة من الهداف التاريخي لكرة القدم، خرج رونالدو دون أي مساهمة هجومية مؤثرة، بينما نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت الجولة الأولى من كأس العالم.
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