تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا): المنتخب التونسي يخسر 11 مركزا و يتراجع الى المرتبة 56 عالميا

خسر المنتخب الوطني التونسي 11 مركزا في التحديث الاخير لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)الصادر اليوم الاربعاء ليتراجع منتخب نسور قرطاج الى المرتبة 56 عالميا .وتراجع المنتخب التونسي في ظل النتائج المحققة في الاونة الاخيرة بما في ذلك المباريات الودية وهزيمة اللقاء الاول في كاس العالم 2026 ضد السويد الى المركز العاشر قاريا و الخامس عربيا.ومن جهته حافظ منتخب الارجنتين على صدارة التصنيف الاخير يليه منتخب فرنسا ثم اسبانيا.يذكر ان نهائيات كاس العالم 2026 التي تحتضنها الولايات المتحدة الامريكية و كندا و المكسيك تتواصل الى غاية 19 جويلية القادم.