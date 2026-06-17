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تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا): المنتخب التونسي يخسر 11 مركزا و يتراجع الى المرتبة 56 عالميا

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 22:53 قراءة: 0 د, 28 ث
      
خسر المنتخب الوطني التونسي 11 مركزا في التحديث الاخير لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)الصادر اليوم الاربعاء ليتراجع منتخب نسور قرطاج الى المرتبة 56 عالميا .

وتراجع المنتخب التونسي في ظل النتائج المحققة في الاونة الاخيرة بما في ذلك المباريات الودية وهزيمة اللقاء الاول في كاس العالم 2026 ضد السويد الى المركز العاشر قاريا و الخامس عربيا.

ومن جهته حافظ منتخب الارجنتين على صدارة التصنيف الاخير يليه منتخب فرنسا ثم اسبانيا.
يذكر ان نهائيات كاس العالم 2026 التي تحتضنها الولايات المتحدة الامريكية و كندا و المكسيك تتواصل الى غاية 19 جويلية القادم.
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