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حول وجهة عاملة باستعمال سلاح أبيض لمنزله لاغتصابها فوجهت له لكمة جعلته يغيب عن الوعي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 13:06 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حُكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات في حق شاب، أدين بتهمة تحويل وجهة عاملة تحت التهديد واحتجازها بغرض الاعتداء عليها جنسيًا، في حادثة انتهت بنجاح الضحية في الدفاع عن نفسها وشلّ حركة الجاني.

وتعود أطوار القضية إلى تعمد المتهم اعتراض سبيل المتضررة (وهي عاملة) أثناء عودتها، حيث قام بتحويل وجهتها بالقوة وتحت طائلة التهديد بواسطة سكين، مجبرًا إياها على مرافقته إلى منزله الكائن بجهة "الزهروني"، بنية اغتصابها.


وحسب ما ورد في الابحاث ، فإن المتهم وعند خلوّه بالضحية داخل المنزل، حاول تنفيذ جريمته، إلا أن الفتاة استغلت لحظة غفلة منه وتشتت انتباهه، ووجهت له لكمة قوية ومباغتة على مستوى الوجه أدت مباشرة إلى سقوط الجاني أرضًا وفقدانه الوعي تمامًا بشكل فوري فاستغلت الفتاة هذه الفرصة الذهبية للافلات والفرار من المنزل، حيث توجهت مباشرة إلى أقرب مركز أمن بالجهة لتقديم شكوى والتبليغ عن الحادثة ليتم القبض على الجاني وبالتحري معه تبين انه من ذوي السوابق العدلية في مجال تحويل الوجهة .
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