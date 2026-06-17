جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى: تونس ترفع رصيدها إلى 12 ميدالية بينها 6 ذهبيات

الميداليات الذهبية (6)



الميداليات الفضية (3)



الميداليات البرونزية (3)



رفعت المشاركة التونسية رصيدها إلى، منها، في أعقاب منافسات اليوم الثاني منالمقامة بملعب ألعاب القوى برادس، والمتواصلة إلى غايةوجاءت الحصيلة الجديدة إثر إحراز الرياضيين التونسيينإضافية خلال منافسات اليوم الثاني.وفازبالميدالية الذهبية في منافساتبعدما حقق رقما شخصيا جديدا برمية بلغت، فيما أحرزتذهبيةبعد تسجيلها رمية بلغت، وهو أفضل رقم شخصي لها خلال سنة 2026.كما توجتبالميدالية الذهبية في اختصاصإثر تحقيقها رمية بلغتوبذلك ارتفع رصيد تونس إلىبعد يومين من المنافسات.: دفع الجلة (F41): رمي القرص (F41): دفع الجلة (F40): سباق الكراسي 100 متر (T34): دفع الجلة (F36): رمي الرمح (F34): دفع الجلة (F11): سباق 100 متر كراسي (T53): رمي القرص (F53): دفع الجلة (F36): رمي الرمح (F34): سباق 100 متر (T53)وتستقطب النسخة الحالية مننحو، من بينهم أكثر منيمثلون، ما يؤكد المكانة المتنامية لهذه التظاهرة الرياضية الدولية على الساحة البارالمبية.