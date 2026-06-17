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جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى: تونس ترفع رصيدها إلى 12 ميدالية بينها 6 ذهبيات

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 21:06 قراءة: 1 د, 15 ث
      
رفعت المشاركة التونسية رصيدها إلى 12 ميدالية، منها 6 ميداليات ذهبية، في أعقاب منافسات اليوم الثاني من جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى المقامة بملعب ألعاب القوى برادس، والمتواصلة إلى غاية 19 جوان الجاري.

وجاءت الحصيلة الجديدة إثر إحراز الرياضيين التونسيين ثلاث ميداليات ذهبية إضافية خلال منافسات اليوم الثاني.


وفاز أيمن لعكم بالميدالية الذهبية في منافسات دفع الجلة لفئة F41 بعدما حقق رقما شخصيا جديدا برمية بلغت 11.22 مترا، فيما أحرزت روعة التليلي ذهبية رمي القرص لفئة F41 بعد تسجيلها رمية بلغت 35.61 مترا، وهو أفضل رقم شخصي لها خلال سنة 2026.


كما توجت رجاء الجبالي بالميدالية الذهبية في اختصاص دفع الجلة لفئة F40 إثر تحقيقها رمية بلغت 8.68 أمتار.

وبذلك ارتفع رصيد تونس إلى 6 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات بعد يومين من المنافسات.

الميداليات الذهبية (6)

* أيمن لعكم: دفع الجلة (F41)
* روعة التليلي: رمي القرص (F41)
* رجاء الجبالي: دفع الجلة (F40)
* وليد كتيلة: سباق الكراسي 100 متر (T34)
* ياسين القنيشي: دفع الجلة (F36)
* يسرى بن جمعة: رمي الرمح (F34)

الميداليات الفضية (3)

* أمير سلطان: دفع الجلة (F11)
* محمد نضال الخليفي: سباق 100 متر كراسي (T53)
* بشرى رزوقة: رمي القرص (F53)

الميداليات البرونزية (3)

* جهاد الزعبي: دفع الجلة (F36)
* سوسن بن مبارك: رمي الرمح (F34)
* أمل دابي: سباق 100 متر (T53)

وتستقطب النسخة الحالية من جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى نحو 1200 مشارك، من بينهم أكثر من 650 رياضيا يمثلون 64 دولة، ما يؤكد المكانة المتنامية لهذه التظاهرة الرياضية الدولية على الساحة البارالمبية.
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