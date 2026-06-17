وزارة الدفاع الوطني: حصة التجنيد الثانية لسنة 2026، تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 3 جويلية 2026

أفادت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاربعاء، بأن حصة التجنيد الثانية لسنة 2026، تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 3 جويلية القادم.وبينت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الحصة تشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. وأضافت أنه ستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة.ودعت الشبان المعنيين للتقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.وللحصول على المزيد من الإرشـادات، وضعت الوزارة الأرقام التالية التي يمكن الاتّصـال بها لدى الإدارة العامـة للتجنيـد والتعبئـة: 71.896.055 – 71.896.870 – 71.896.111 – 71.896.317 – 71.896.488، ورقم المكتب: 55343