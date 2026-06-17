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الكشافة التونسية تشارك في المؤتمر العالمي الـ39 للمرشدات وفتيات الكشافة بكمبوديا من 13 الى 19 جوان الجاري

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 20:37 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تشارك الكشافة التونسية في فعاليات المؤتمر العالمي ال39 للمرشدات وفتيات الكشافة المنعقد بمدينة سيام ريب بكمبوديا من 13 إلى 19 جوان 2026، وذلك بمشاركة وفود تمثل مختلف الدول الأعضاء في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

وأوردت الكشافة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن المشاركة التونسية انطلقت يوم 13 جوان الجاري بالتزامن مع افتتاح المنتدى العالمي للشابات الذي خصص لبحث دور الشابات في صنع القرار وتعزيز القيادة النسائية ومستقبل الحركة الإرشادية والكشفية على المستوى الدولي.


وشهدت أشغال المنتدى نقاشات تفاعلية وتبادلا للتجارب والخبرات بين المشاركات من مختلف الدول إلى جانب إعداد توصيات سيتم عرضها على المؤتمر العالمي للنظر فيها واعتمادها ضمن التوجهات المستقبلية للحركة.


وانطلقت أشغال المؤتمر العالمي رسميا يوم 16 جوان 2026، حيث يشارك الوفد التونسي في الجلسات العامة ومناقشة التقارير ومواضيع الحوكمة والقضايا الاستراتيجية المتعلقة بتطوير الحركة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الى جانب المساهمة في التصويت على القرارات والمقترحات المعروضة على المؤتمر.

وتندرج هذه المشاركة في إطار حرص الكشافة التونسية على تعزيز حضورها في المحافل الدولية والمساهمة في مسار تطوير الحركة الكشفية العالمية اضافة الى نقل صوت الفتيات والشابات التونسيات في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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