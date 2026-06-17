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تونس تشارك في الصالون الدولي للتكنولوجيا بباريس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 20:26 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تشارك تونس في الصالون الدولي للتكنولوجيا (VivaTech) الذي ينعقد من 17 إلى 20 جوان 2026، بجناح يشرف على تنظيمه مركز النهوض بالصادرات، بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتّصال وسفارة تونس بفرنسا وصندوق الودائع والأمانات.

ويضمّ الجناح التونسي عددا هامّا من المؤسسات الصغرى والمتوسّطة والمؤسّسات الناشئة المختصّة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتيك والتكنولوجيات الخضراء والتكنولوجيات المالية والبنكية والتكنولوجيات العميقة (DeepTech) وسلاسل الإمداد والاستشارات والفلاحة والصحّة والصحّة الرقمية.

وافتتح ضياء خالد، سفير تونس بفرنسا، الجناح التونسي، بحضور مراد بلحسين، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، والسّيدة ناجية الغربي، المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، حيث شدّد على أهمّية مساهمة المؤسسات الناشئة في تطوير الاقتصاد الرقمي ببلادنا ودعم التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين تونس وفرنسا.
وتمثّل مشاركة تونس في صالون VivaTech، الذي يُعدّ من أبرز المواعيد الدولية المخصّصة للشركات الناشئة والتكنولوجيات الرقمية والابتكار فرصةً للترويج لبلادنا كوجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية والرقمية ولتعزيز حضور المؤسسات التونسية، لا سيما المؤسسات الناشئة، في الأسواق الدولية وبناء شراكات استراتيجية.
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