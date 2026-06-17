الإدارة العامة للمصالح البيطرية تستعد لتدخل ميداني مكثف إثر تسجيل بؤرة لداء الكلب بين ولايات القصرين وسليانة والكاف

أعلنت الإدارة العامة للمصالح البيطرية، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمل تنسيقية الاعداد لتدخل ميداني مكثف للتلقيح والتقصي الوبائي، وذلك إثر تسجيل بؤرة لداء الكلب بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايات القصرين وسليانة والكاف.وياتي هذا التدخل في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء الكلب عند الحيوان وتعزيز منظومة اليقظة والاستجابة المبكرة للأمراض الحيوانية المشتركة، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للمصالح البيطرية.وسيرتكز التدخل الميداني على تنفيذ حملة مكثفة للتلقيح والتقصي الوبائي وإحكام الطوق الصحي حول البؤرة المكتشفة، مع تعبئة مختلف الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة بهدف تعزيز المناعة الحيوانية والحد من مخاطر انتشار العدوى وحماية الصحة العامة، وفق البلاغ ذاته.وأكدت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أن هذه العملية تمثل "تجربة ميدانية رائدة تعكس توجها جديدا في التصرف السريع والناجع في بؤر داء الكلب، من خلال اعتماد مقاربة علمية وقائية تقوم على التدخل المبكر والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين".ويندرج هذا التحرك ضمن المقاربة الوطنية "الصحة الواحدة"، التي تقوم على التكامل بين القطاعات المعنية بحماية الصحة الحيوانية والبشرية والبيئة، بما يسهم في صون الثروة الحيوانية والمحافظة على السلامة الصحية للمواطنين.كما اعتبرت الإدارة أن هذه التجربة الميدانية تمثل "منطلقا لترسيخ منهجية جديدة في التصرف في بؤر داء الكلب على المستوى الوطني، ترتكز على سرعة التدخل والتعبئة الشاملة للموارد وتعزيز جاهزية منظومة اليقظة والاستجابة السريعة للأمراض الحيوانية المشتركة".يذكر ان الإدارة العامة للمصالح البيطرية، لم تقدم تفاصيل إضافية عن مصدر هذه البؤرة المكتشفة وأسبابها وتداعياتها على السكان.