هيرفي رونار للاعبي المنتخب التونسي: هزيمة السويد لا تعكس مستواكم الحقيقي.. والانتصار على اليابان سيعيد الأمور إلى نصابها

"سأعتمد على الأقوى ذهنيا"



دعوة إلى المصالحة مع الجماهير



مباراة مصيرية أمام اليابان



وجّه المدرب الفرنسيرسالة تحفيزية إلى لاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم، دعاهم فيها إلى طي صفحة الهزيمة الثقيلة أمام السويد والتركيز على مواجهة اليابان المقبلة، مؤكدا أن الخسارة الافتتاحية في مونديال 2026 لا تعكس المستوى الحقيقي لـ"نسور قرطاج".وجاءت تصريحات رونار في مقطع فيديو نشرته، اليوم الأربعاء، الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم، وثّق أول لقاء جمعه بلاعبي المنتخب بعد تعيينه على رأس الإطار الفني خلفا لصبري اللموشي.وأكد المدرب الفرنسي أن المنتخب التونسي قدم فترات جيدة خلال مواجهة السويد رغم الهزيمة بنتيجة، مشيرا إلى أن اللاعبين صنعوا عدة فرص تهديفية خلال الشوط الأول عندما كانوا متأخرين بهدف دون رد.وأوضح رونار أن الأهداف التي استقبلها المنتخب جاءت نتيجة أخطاء غير معتادة، مذكرا بأن تونس بلغت نهائيات كأس العالم دون أن تستقبل أي هدف خلال مشوار التصفيات، وهو ما يجعل تلك الخسارة استثنائية وغير معبرة عن القيمة الحقيقية للمجموعة.وشدد الناخب الوطني الجديد على أهمية الجانب النفسي في المرحلة الحالية، مؤكدا أن التشكيلة التي سيعتمد عليها أمام اليابان ستضم اللاعبين الأكثر قوة على المستوى الذهني والنفسي.وقال رونار إن مواجهة اليابان تتطلب عزيمة كبيرة وتركيزا عاليا واستعدادا بدنيا وذهنيا مثاليا، داعيا اللاعبين إلى تجاوز خيبة البداية والعمل على تصحيح الأخطاء، خاصة تلك المتعلقة بخسارة الثنائيات الفردية.وأضاف أن الفوز على المنتخب الياباني يمكن أن يمثل نقطة التحول في مشوار تونس بالمونديال، ويعيد المنتخب إلى سباق التأهل للدور الثاني، مبرزا أن حسم بطاقات العبور يتم على امتداد ثلاث مباريات وليس بعد الجولة الأولى فقط.كما دعا رونار لاعبيه إلى القتال فوق أرضية الميدان دفاعا عن الراية الوطنية وإعادة المصالحة مع الجماهير التونسية، وخاصة الأنصار الذين تكبدوا عناء السفر إلى المكسيك لمساندة المنتخب في نهائيات كأس العالم.وأكد أن غضب الجماهير بعد الهزيمة الثقيلة أمر طبيعي ويعكس حجم تعلقها بالمنتخب الوطني، معتبرا أن أفضل رد على الانتقادات يكون بتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام اليابان.وخاطب اللاعبين قائلا:وسيكون المنتخب التونسي أمام حتمية تحقيق نتيجة إيجابية عندما يواجه المنتخب الياباني فجر يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، وذلك للمحافظة على آماله في التأهل إلى الدور الثاني قبل مواجهة هولندا في الجولة الأخيرة.وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد قررت التعاقد مع هيرفي رونار مباشرة بعد الخسارة القاسية أمام السويد، وإنهاء مهام المدرب صبري اللموشي والجهاز الفني المرافق له.ويملك رونار سجلا حافلا في تدريب المنتخبات، إذ سبق له التتويج بكأس أمم إفريقيا معسنةومعسنة، كما أشرف على تدريب منتخبي، وقاد المنتخب الفرنسي للسيدات إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية سنة