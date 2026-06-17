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تنظيم التربص الجهوي لنوادي سينما الشمال بنابل لتعزيز كفاءات المنشطين السينمائيين من 19 الى21 جوان 2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 19:08 قراءة: 0 د, 47 ث
      
تواصل الجامعة التونسية لنوادي السينما تنفيذ برنامجها التكويني لسنة 2026 من خلال تنظيم التربص الجهوي لنوادي سينما الشمال الذي تحتضنه مدينة نابل بمشاركة منشطي ومنشطات نوادي السينما من مختلف ولايات الشمال، وذلك أيام 19 و20 و21 جوان 2026
.
ويهدف هذا التربص إلى توفير فضاء للتكوين وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين فضلا عن تعزيز كفاءاتهم في مجالات التنشيط السينمائي وإدارة النوادي الثقافية.


كما يتيح لهم فرصة تطوير أدواتهم المعرفية والمنهجية بما يساهم في الارتقاء بأنشطة نوادي السينما وتوسيع إشعاعها الثقافي.


ويأتي تنظيم هذا الموعد التكويني بعد نجاح المحطتين السابقتين المخصصتين لنوادي السينما بجهتي الجنوب والوسط في إطار مواصلة مسار التكوين واللقاء والحوار السينمائي الذي تنتهجه الجامعة التونسية لنوادي السينما.

وأكدت الجامعة، في هذا السياق، التزامها بمرافقة منشطي نوادي السينما ودعم دورهم في نشر الثقافة السينمائية وترسيخ قيم المشاهدة النقدية لدى مختلف الفئات.

يذكر أن الجامعة التونسية لنوادي السينما هي جمعية مستقلة غير ربحية، تأسست سنة 1949، وتضم شبكة من 16 ناديا سينمائيا موزعة على مختلف الولايات التونسية.
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