كاس العالم 2026 : منتخب الكونغو الديمقراطية ينتزع تعادلا ثمينا من البرتغال 1-1
انتزع منتخب الكونغو الديمقراطية تعادلا ثمينا امام نظيره البرتغالي، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاربعاءفي ملعب هوستن،ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026 التي تتواصل الى غاية 19 جويلية القادم.
ونجح منتخب البرتغال في التهديف المبكر في المباراة عن طريق جواو نيفيز لاعب باريس سان جيرمان، بعد مرور 6 دقائق على بداية اللقاء، من تصويبة راسية استقرت في الشباك الكونغولية.
وجاء هدف التعادل لمنتخب الكونغو الديمقراطية بفضل اللاعب يوان ويسا في دق 5+90.
وتضم المجموعة الحادية عشرة منتخبات البرتغال والكونغو الديمقراطية وكولومبيا وأوزبكستا.
ونجح منتخب البرتغال في التهديف المبكر في المباراة عن طريق جواو نيفيز لاعب باريس سان جيرمان، بعد مرور 6 دقائق على بداية اللقاء، من تصويبة راسية استقرت في الشباك الكونغولية.
وجاء هدف التعادل لمنتخب الكونغو الديمقراطية بفضل اللاعب يوان ويسا في دق 5+90.
وتضم المجموعة الحادية عشرة منتخبات البرتغال والكونغو الديمقراطية وكولومبيا وأوزبكستا.
الكونغو الديمقراطية تدرك التعادل بفضل رأسية يوان ويسا— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 17, 2026
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