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منوبة: رفع 90 مخالفة اقتصادية خلال حملة مراقبة إقليمية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Juin 2026 - 18:27 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أسفرت حملة مراقبة إقليمية بولاية منوبة نفذها، اليوم الأربعاء، 16 فريق مراقبة اقتصادية من ولايات تونس الكبرى والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، بدعم من  أعوان الأمن و الحرس الوطنيين، عن تحرير 90 مخالفة اقتصادية إثر 528 عملية مراقبة شملت مسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية بالتفصيل بمختلف معتمديات الجهة، وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة بالجهة صحفية "وات".
  وتعلّقت أغلب المخالفات المرصودة بعدم الاستظهار بفواتير الشراءبـ24 مخالفة ، وبعدم إشهار الأسعار بـ7 مخالفات، وبالبيع بأسعار غير قانونية بـ3 مخالفات.
  أما قطاعيا، فتوزعت  المخالفات إلى32 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، و 15 مخالفة في قطاع الدواجن، و34 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، فيما تعلقت بقية المخالفات وعددها 9 (9٪) بقطاعات الفواكه الجافة، والمقاهي، والأسماك، والحلويات التقليدية.

   كما أسفرت حملة المراقبة الإقليمية أيضا عن حجز 460 كلغ من دقيق السميد (23 كيس سميد فئة 20 كلغ) بمحل لبيع المواد الغذائية من أجل الترفيع في الأسعار، و100 كلغ سكر سائب بمحل لبيع المواد الغذائية بالتفصيل بسبب تعمد صاحب المحل إخفاءها والامتناع عن بيعها.
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